نادال يتجاهل صعوبات استعداده لبطولة ويمبلدون

شهدت استعدادات رفائيل نادال لبطولة ويمبلدون للتنس صعوبات تسببت في خسارته مباراتين، لكنه أكد، اليوم السبت، جاهزيته لاقتناص لقبه الثالث في البطولة.

ويجد اللاعب الإسباني، الذي بدا في حالة رائعة عندما توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة 12 قبل ثلاثة أسابيع، صعوبة في الانتقال السريع للملاعب العشبية، بعد هيمنته على الملاعب الرملية وهو ما يجده مزعجًا طوال السنوات الماضية.

وأكد نادال، الذي فضل الابتعاد عن خوض البطولات الاستعدادية لويمبلدون على الملاعب العشبية وبدلًا منها خسر مباراتين استعراضيتين أمام الكرواتي مارين شيليتش والفرنسي لوكا بوي في لندن، أنه سقط أرضًا خلال أحد التدريبات اليوم السبت.

وتجاهل نادال الحائز على 18 بطولة كبرى هذا التعثر وقال للصحفيين: ”نعم سقطت لكن العشب في بعض الأحيان يكون زلقًا. لم يحدث شيء أنا على ما يرام“.

ودفعت الخسارتان في لندن اللاعب الإسباني للعمل على إعادة اكتشاف أفضل ما لديه في مواجهة ما يبدو أنه طريق صعب للغاية في بطولة ويمبلدون للعام الحالي.

Is 2019 @RafaelNadal's best chance to win @wimbledon since his 2010 triumph? ???? pic.twitter.com/NgLmghmYgh — ATP Tour (@ATP_Tour) June 29, 2019

ويبدو أن اللاعبين نيك كيريوس ودينيس شابوفالوف وشيليتش ودومينيك تيم منافسون محتملون خلال مشوار نادال في البطولة، حتى قبل مواجهة محتملة أخرى أمام اللاعبين الآخرين بين ”الثلاثة الكبار“ روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب.

وتجاهل نادال (33 عامًا)، الذي توج بلقب ويمبلدون مرتين عامي 2008 و2010 وبلغ النهائي خمس مرات وودع البطولة سبع مرات قبل دور الثمانية، كل هذه المخاوف.

وأضاف: ”أتعامل مع الأمر خطوة بخطوة ويوم بيوم. أتحسن كل يوم منذ وصولي إلى هنا. أتمنى أن أصبح جاهزًا وحتى أكون أمينًا أرى أن هناك تطورًا طبيعيًا.

”خلال المباراتين لم ألعب بشكل سيئ لكني واجهت لاعبين تدربوا على العشب لأيام أكثر.

”كل ساعة وكل مباراة أستطيع الفوز بها ستساعدني كثيرًا لأني أقدم أداءً جيدًا. حضرت إلى هنا بثقة كبيرة بعد نهاية جيدة لموسم الملاعب الرملية“.

وسبق للاعب الأسترالي الفوز على نادال في ويمبلدون عام 2014 وكذلك هذا العام في أكابولكو، فضلًا عن تعليقات كيريوس عن نادال بشأن ردة فعله عقب الخسارة، التي ستزيد من صعوبة المواجهة.

وبسؤاله عن علاقته بكيريوس، قال نادال: ”لا أعرف نيك حتى أكون أمينًا. لا أريد الحديث عنه كثيرًا لأني لن أقابله بل سأواجه سوجيتا.

”كل مباراة صعبة. عندما أفوز بمباراتي وينجح نيك في ذلك (أمام مواطنه الأسترالي جوردان طومسون) سيسنح حينها الوقت لسؤالي بشأن المباراة المقبلة“.