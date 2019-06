نادال يتجاهل صعوبات استعداده لبطولة ويمبلدون

شهدت استعدادات رفائيل نادال لبطولة ويمبلدون للتنس صعوبات تسببت في خسارته مباراتين، لكنه أكد، اليوم السبت، جاهزيته لاقتناص لقبه الثالث في البطولة.

ويجد اللاعب الإسباني، الذي بدا في حالة رائعة عندما توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة 12 قبل ثلاثة أسابيع، صعوبة في الانتقال السريع للملاعب العشبية، بعد هيمنته على الملاعب الرملية وهو ما يجده مزعجًا طوال السنوات الماضية.

وأكد نادال، الذي فضل الابتعاد عن خوض البطولات الاستعدادية لويمبلدون على الملاعب العشبية وبدلًا منها خسر مباراتين استعراضيتين أمام الكرواتي مارين شيليتش والفرنسي لوكا بوي في لندن، أنه سقط أرضًا خلال أحد التدريبات اليوم السبت.

وتجاهل نادال الحائز على 18 بطولة كبرى هذا التعثر وقال للصحفيين: ”نعم سقطت لكن العشب في بعض الأحيان يكون زلقًا. لم يحدث شيء أنا على ما يرام“.

ودفعت الخسارتان في لندن اللاعب الإسباني للعمل على إعادة اكتشاف أفضل ما لديه في مواجهة ما يبدو أنه طريق صعب للغاية في بطولة ويمبلدون للعام الحالي.

Is 2019 @RafaelNadal's best chance to win @wimbledon since his 2010 triumph? ???? pic.twitter.com/NgLmghmYgh

— ATP Tour (@ATP_Tour) June 29, 2019