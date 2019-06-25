نادال: نظام التصنيف في ويمبلدون ”ليس جيدًا“

انتقد لاعب التنس الإسباني رفائيل نادال نظام التصنيف الفريد من نوعه في ويمبلدون، والذي قد يعرقل فرصه في التتويج بثالث لقب له في البطولة، التي ستنطلق الإثنين المقبل.

وعلى عكس بقية البطولات الأربع الكبرى الأخرى، لا تلتزم ويمبلدون حرفيًا بتصنيف اتحادي اللاعبين واللاعبات المحترفين، ما يعني احتمال صعود لاعبين في التصنيف بناء على الأداء السابق على الملاعب العشبية.

وستعلن ويمبلدون عن التصنيف، غدًا الأربعاء، ويحتمل أن يخوض نادال المصنف الثاني عالميًا البطولة كمصنف ثالث بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المدافع عن اللقب، والسويسري روجر فيدرر الفائز باللقب ثماني مرات، والذي يحتل حاليًا المركز الثالث في التصنيف العالمي.

وقال نادال البالغ من العمر 33 عامًا لمحطة باموس التلفزيونية الإسبانية، اليوم الثلاثاء: ”ويمبلدون هي البطولة الوحيدة التي لا تلتزم بالتصنيف العالمي.

”هكذا اختاروا وبغض النظر عما إذا كنت المصنف الثاني أو الثالث، يجب أن أقدم أفضل ما لدي لأحقق الطموح الذي أصبو إليه. من الأفضل أن أكون مصنفًا ثانيًا، لكن إذا اعتبروا أنني مصنف ثالث فلا بأس“.

وأضاف: ”لا أعتقد أنه أمر جيد أن تكون ويمبلدون البطولة الوحيدة التي تملك نظامها الخاص في التصنيف“.

وخسر نادال أمام ديوكوفيتش في مباراة ملحمية في الدور قبل النهائي للبطولة، العام الماضي. ولم يتخط نادال أبدًا الدور الرابع في ويمبلدون في المرات الخمس التي سبقت ذلك.

وإذا حصل نادال، بطل فرنسا المفتوحة 12 مرة، على التصنيف الثالث، فربما يضطر لتخطي عقبتي ديوكوفيتش وفيدرر ليحقق أول لقب له في نادي عموم إنجلترا منذ 2010.

ويعتمد تصنيف ويمبلدون، الذي سيشمل أفضل 32 لاعبًا في التصنيف العالمي ويشارك في البطولة، على نتائج اللاعبين على الملاعب العشبية في آخر عامين.

وأضاف نادال: ”الشيء الوحيد الذي يلفت النظر هو تفرد ويمبلدون بهذا النظام وأنا أعارضه. لو كانت بقية البطولات فعلت ذلك لكنت اعتبرته مناسبًا أو صحيحًا“.

أما تصنيف السيدات في البطولة فيلتزم بتصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، ولكن يمكن إجراء تعديلات للحصول على ”قرعة متوازنة“.

وكانت الأمريكية سيرينا وليامز تحتل المركز 183 في التصنيف العالمي قبل بطولة العام الماضي، لكنها حصلت على تصنيف 25 في ويمبلدون.