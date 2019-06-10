عناوين الصحف الرياضية العالمية: نادال الأفضل في التاريخ.. ومبابي في وضع صعب

شكل فوز البرتغال بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا، وفوز الإسباني رافائيل نادال بلقبه رقم 12 في رولان غاروس، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا، وتصفيات أمم أوروبا 2020، ومستقبل عدة مدربين ولاعبين.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني رافائيل نادال بلقبه الـ12 في رولان غاروس على حساب النمساوي دومنيك تيم وكتبت: ”لن يكون أبدًا أحد كرافائيل نادال“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نادال بلقبه رقم 12 في رولان غاروس، وكتبت: ”الأفضل في التاريخ“.

كما تحدثت عن مستقبل عدة لاعبين كأنطوان غريزمان وكليان مبابي وإصابة آرثر ميلو رفقة منتخب البرازيل.

واهتمت بدوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”البرتغال تفوز بدوري الأمم الأوروبية“.

موندو ديبورتيفو

الصحيفة ركزت بدورها على فوز نادال برولان غاروس، وكتبت: ”لا نهاية لنادال“.

كما تحدثت عن نهائي دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”البرتغال وكريستيانو رونالدو أبطال“.

كما اهتمت بعودة منتخب إسبانيا للعب في سانتياغو بيرنابيو وأخبار جديدة تقرب غريزمان من برشلونة.

آس

ركزت الصحيفة بدورها على سيطرة نادال على لقب دورة رولان غاروس وفوزه بلقبه الـ12، وكتبت: ”نادال يمتد أسطورة في باريس“.

كما اهتمت بعميد منتخب إسبانيا وكتبت: ”راموس يلعب أمام السويد لقاءه الدولي رقم 165“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز إنجلترا بالمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية بعد تجاوزها سويسرا بضربات الترجيح وكتبت: ”بيكفورد بطل ضربات الجزاء ومنح الفوز لإنجلترا ببرونزية دوري الأمم الأوروبية“.

كما اهتمت بفوز منتخب إنجلترا للسيدات على جاره منتخب أسكوتلندا في كأس العالم للسيدات بفرنسا.

كما اهتمت بالظهير الأيسر لتوتنهام والمنتخب الإنجليزي وكتبت: ”داني روز يستعد للمغادرة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز نادال بلقبه رقم 12 في رولان غاروس وكتبت: ”هرقلي“.

كما اهتمت بلقاء أندورا ومنتخب فرنسا في تصفيات أمم أوروبا، وكتبت: ”كليان مبابي في وضع صعب“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بالحوار الذي أجرته مع كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، بمناسبة ذكرى ميلاده الـ60 وقال لجماهير فريقه: ”هذه هديتي الأولى.. جيمس رودريغيز“.

كما تحدثت عن نهائي دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”ساري في تورينو ورونالدو يتوج بدوري الأمم الأوروبية“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن فوز نادال بلقبه رقم 12 في رولان غاروس وفوز منتخب إيطاليا للسيدات في كأس العالم.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري حال تعاقده مع يوفنتوس في التعاقد مع لاعبين من ريال مدريد، وكتبت: ”ساري يتسوق من ريال مدريد“.

كما اهتمت بفوز المنتخب الإيطالي للسيدات في بداية مشواره في كأس العالم بفرنسا.