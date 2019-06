شارابوفا تعود للانتصارات بعد غياب 6 أشهر بسبب الإصابة

بعد غياب استمر 6 أشهر بسبب الإصابة عادت الروسية ماريا شارابوفا إلى الملاعب، وحققت الفوز 7-6 و6-صفر اليوم الثلاثاء، على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا بالدور الأول لبطولة مايوركا المفتوحة للتنس‬ المقامة على ملاعب عشبية.

وأنقذت شارابوفا، التي حصلت على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وغابت عن الملاعب منذ يناير كانون الثاني الماضي بسبب إصابة في الكتف الأيمن تطلب خضوعها لجراحة، نقطتين لحسم المجموعة الأولى التي شهدت تقاربًا في المستوى قبل أن تحسم المجموعة الثانية بسرعة.

وهذه هي أول مباراة رسمية تخوضها شارابوفا منذ انسحابها من بطولة سان بطرسبرج المفتوحة في يناير كانون الثاني، وقالت حينها إنها بحاجة لحل مشكلة كتفها.

