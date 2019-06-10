شارابوفا تعود إلى الملاعب في بطولة مايوركا للتنس

ستعود ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، إلى الملاعب بعدما حصلت على بطاقة دعوة من بطولة مايوركا المفتوحة، وبعد أربعة أشهر من خضوعها لجراحة في الكتف.

ولم تشارك اللاعبة الروسية منذ انسحابها من الدور الثاني لبطولة سان بطرسبرغ في يناير كانون الثاني، وغابت عن كل البطولات على الأراضي الرملية ومنها فرنسا المفتوحة.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 32 عامًا في بيان: ”أنا سعيدة جدًا.. لإعلان أنني قبلت بطاقة الدعوة للعب في مايوركا المفتوحة“.

وأضافت: ”أريد أن أشكر البطولة على منحي هذه الفرصة، وكذلك كل المشجعين الرائعين الذين ساندوني في الأشهر الأخيرة“.

وتعتبر بطولة مايوركا المقامة على الأراضي العشبية بمثابة إعداد لبطولة ويمبلدون. وتنطلق هذه المسابقة في 17 يونيو حزيران الجاري، وستشهد أيضًا مشاركة أنجليك كيربر، حاملة لقب ويمبلدون، وفيكتوريا أزارينكا وسبق لكل منهما تصدر التصنيف العالمي.