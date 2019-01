شارابوفا تطيح بوزنياكي حاملة اللقب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أمتعت ماريا شارابوفا عشاق التنس في ملعب رود ليفر بأسلوبها الهجومي لتطيح بكارولين وزنياكي حاملة اللقب من الدور الثالث في أستراليا المفتوحة بالفوز عليها 6-4 و4-6 و6-3.

وضربت شارابوفا، التي فازت في النقطة الثانية لحسم المباراة، موعدًا في الدور الرابع مع الأسترالية آشلي بارتي.

"I thought the level was quite high."

Sure was, @MariaSharapova ????#AusOpen pic.twitter.com/FCUibIl7cV

