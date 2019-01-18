شارابوفا تطيح بوزنياكي حاملة اللقب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

شارابوفا تطيح بوزنياكي حاملة اللقب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: رويترز

أمتعت ماريا شارابوفا عشاق التنس في ملعب رود ليفر بأسلوبها الهجومي لتطيح بكارولين وزنياكي حاملة اللقب من الدور الثالث في أستراليا المفتوحة بالفوز عليها 6-4 و4-6 و6-3.

وضربت شارابوفا، التي فازت في النقطة الثانية لحسم المباراة، موعدًا في الدور الرابع مع الأسترالية آشلي بارتي.

وكان آخر لقب نالته شارابوفا في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة 2014.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع