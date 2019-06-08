نتائج عرض سوبر شوداون في السعودية‎ (فيديو)

نتائج عرض سوبر شوداون في السعودية‎ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

في ليلة ساحرة بعرض سوبر شوداون، فاز أندرتيكر يوم الجمعة بنزال Super ShowDown الذي يقام لأول مرة، بفوزه على نجم قاعة المشاهير غولدبيرغ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للرياضة السعودية مع WWE.

وفي منافسات أخرى، حافظ ذا ديمون على لقب الإنتركونتيننتال بالفوز على فين بالوكما، وحافظ سيث رولينز على لقب بطولة اليونيفرسال بعد تغلبه على بارون كوربن في أولى نزالات سوبرشوداون جدة.

وفي مواجهات أخرى، تغلب بطل أعظم رويال رامبل برون سترومان على النجم بوبي لاشلي، وفاز راندي أورتن على تريبل إتش بعد منافسة مثيرة في الحدث الكبير، الذي شهد أيضًا فوز نجم WWE شين مكمان على رومان رينز ضمن العروض.

وفيما يلي نتائج عرض سوبر شوداون:

– جيمي وجاي أوسو يهزمان فريق ذا ريفايفل.

– سيث رولينز يحافظ على حزام الـ WWE العالمي أمام بارون كوربن.

– فان بالور يحتفظ بحزام الإنتركونتننتال بعد الفوز على أندرادي ألماس.

– شين مكمان يهزم رومان رينز.

– راندي أورتن يحقق فوزًا تاريخيًا على ”اللعبة“ تريبل إتش.

– برون سترومان يتفوق على بوبي لاشلي في نزال العمالقة.

– كوفي كينغستون يهزم دولف زيغلر ويحتفظ بحزام الـ WWE.

– المصارع السعودي منصورالشهيل يفوز بنزال باتل رويال الملكي.

– أندر تيكر يفوز على غولد بيرغ في أول مواجهة تجمع بين اللاعبين.

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