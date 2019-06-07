ماذا قال نجوم المصارعة عن عرض ”wwe سوبر شو داون“ في السعودية؟

تواصل المملكة العربية السعودية أحداثها الرياضية الكبرى، خاصة في المصارعة الحرة للمحترفين في ظل شراكة الهيئة العامة للرياضة في المملكة مع WWE حيث يستضيف ملعب الملك عبد الله في جدة عرض ”سوبر شو داون“ الذي يشهد العديد من النزالات القوية.

ولا يقتصر العرض على النزالات التي تقام الليلة في حلبة استاد الملك عبد الله بل شهدت جدة الكثير من الأنشطة منذ وصول نجوم المصارعة الحرة للمحترفين.

قام برون سترومان بطل ”أعظم رويال رامبل“ الذي استضافته المملكة العام الماضي في جدة أيضًا بجولة تفقدية على كورنيش جدة والتقط عددًا من الصور التذكارية مع الجماهير.

وقال تريبل إتش أيضًا عن استضافة المملكة لعرض ”سوبر شو داون“ : ”الممكلة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق المصارعة.. وهذا ما يزيد حماسنا للقدوم مرة تلو الأخرى وتقديم أفضل وأكبر العروض“.

أمام سيث رولنز بطل العالم فلا ينوي الاستسلام أو التنازل عن لقبه حيث قال ”أتيت إلى السعودية في عرض سوبر شو داون جدة للدفاع عن لقبي الأغلى الذي حصلت عليه في عرض راسلمينيا“.

وبدوره ارتدى النجم (موغو) الزي السعودي وقال في تصريحات للصحفيين إن والده والكثير من أفراد عائلته يقيمون في المملكة.. وهذا ما جعله يسعد كثيرًا بالشراكة بين الهيئة العامة للرياضة وWWE.

ويلتقي رولنز مع بارون كوربين في مواجهة ستشهد منافسة شرسة ضمن نزالات قوية للغاية أبرزها بين نجم WWE أندرتيكر والنجم جولدبيرغ.

وهذه المواجهة تحظى بجماهيرية كبيرة لدرجة أن النجم كوفي كينغستون قال عنها ”متحمس للغاية لرؤية نزال أندرتيكر وجولدبيرغ الذي يقام للمرة الأولى الليلة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية“.

وبين المواجهات المثيرة أيضًا يلتقي تريبل إتش مع راندي أورتن ورومان رينز ضد شين مكمان وبوبي لاشلي ضد سترومان ودولف زيغلر ضد كوفي كينغستون وآندرادي سين ألماس ضد فين بالور على لقب الإنتركونتننتال.

كما يلتقي فريق لوتشا هاوس بارتي ضد لارس سوليفان ضمن العرض المرتقب الليلة.