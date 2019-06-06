الموعد والقنوات الناقلة وأبرز النزالات.. كل ما تريد معرفته عن عرض WWE سوبر شوداون في السعودية

عقدت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بحضور أبرز نجوم WWE، الذين توافدوا على المملكة لخوض نزالات ”سوبر شو داون“ على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويقام الحدث، غدًا الجمعة، في تمام الساعة 9.00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، وسيتم عرض النزالات عبر القنوات الرياضية السعودية.

????‍♂️ ???? لحظات من تفاعل حضور المؤتمر الصحفي لحدث WWE الذي يقام غداً الجمعة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية https://t.co/MG7od3LSB7#WWESSD#سوبر_شوداون_جدة pic.twitter.com/N01xVOjoUf — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) June 6, 2019

وشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من: تربل إتش، وكوفي كينغستون، وسيث رولينز، ومصطفى علي، وغيرهم.

ويضم عرض سوبر شو داون ”‪WWE Super ShowDown‬“ عددًا من المواجهات القوية والنارية بين نجوم وأساطير المصارعة في WWE.

وسيشهد العرض أهم النزالات بين أندرتيكر وغولدبيرغ، ونزالًا آخر بين تريبل إتش وراندي أورتن، وسيلتقي رومان رينز وسيث رولنز، وآي جاي ستايلز وبرول كليزنر، وغيرهم، في الحلبة بنزالات عنوانها ”الشراسة“، وستشهد الحلبة نزالًا يضم 50 نجمًا من نجوم WWE في باتل رويال.

النزالات التي تم الإعلان عنها:-

غولدبيرغ ضد أندرتيكر

تريبل اتش ضد راندي أورتن

نزال باتل رويال يضم 50 نجمًا

برون سترومان ضد بوبي لاشلي

نزال على لقب الإنتركونتننتال بين ”ذا ديمون“ فين بالور ضد أندرادي

نزال على لقب اليونفيرسال بين سيث رولينز وبارون كوربن

نزال على لقب WWE بين كوفي كينغستون ودولف زيغلر

شين ماكمان ضد رومان رينز

لارس سوليفان ضد لوتشا هاوس بارتي

????‍♂️ ???? جانب من المؤتمر الصحفي لعدد من نجوم WWE #WWESSD#سوبر_شوداون_جدة pic.twitter.com/zDLs0lMIxm — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) June 6, 2019

وسبق أن استضافت السعودية عروضًا سابقة لـWWE، وحضرها أكثر من 80 ألف متفرج في عرض رويال رامبل في جدة، أبريل 2018، وكراون جول في الرياض، نوفمبر 2018.