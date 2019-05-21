إصابة مروّعة للاعب رفع أثقال في بطولة بروسيا (فيديو)

في واقعة مروّعة، كشف فيديو لحظة كسر رافع أثقال لساقه أثناء مشاركته في إحدى البطولات في روسيا.

وكان اللاعب ياروسلاف ريداشكفيتش يحاول رفع أثقال يبلغ وزنها 250 كغم، خلال بطولة ”أوراسيا لرفع الأثقال“، يوم الأحد.

ولم يكن الحظ حليف ”ياروسلاف“، فوفق ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حيث يمكن رؤية كيف واجه صعوبة في رفع الأثقال، وظل ثابتًا لحظات بالأثقال، قبل أن تنكسر ساقه اليمنى.

وحدثت الواقعة في صالة رياضية في مدينة ”خاباروفسك“ الروسية، حتى أنه يمكن سماع صوت انكسار العظام.

وسرعان ما تم نقل رافع الأثقال إلى المستشفى، وقال ”ياروسلاف“ إنه سيحتاج إلى فترة إعادة تأهيل طويلة، كما كشف أن ما حدث سيجعله عاجزًا عن العمل كمدرب شخصي، وقال إنه يواجه صعوبة هائلة في دفع الفواتير، بما ذلك تكاليف العناية الطبية.

وإضافة إلى ذلك، قال ”ياروسلاف“:“كنت أستعد لهذه البطولة منذ فترة طويلة جدًا، وكنت متأكدًا أن أدائي سيكون جيدًا“.

وكشف رافع الأثقال أنه قبل أسبوعين، بدأت ساقه تؤلمه بشدة، ولكنه لم يهتم للأمر واكتفى بأخذ المسكنات ومتابعة تمريناته، كما قال إنه اعتقد أن الألم سيأخذ بعض الوقت ثم يختفي.

وفيما يتعلق بالواقعة، أوضح ”ياروسلاف“ كيف لم يستطع اعتماد وضعية القرفصاء في البداية، وفي المحاولة الثانية كان متوترًا وكانت ركبتاه ترتعشان وتتحركان للأمام والخلف، قبل أن يتكثف الألم في ساقيه، ثم تنكسر ساقه اليمنى.