إصابة مروّعة للاعب رفع أثقال في بطولة بروسيا (فيديو)

في واقعة مروّعة، كشف فيديو لحظة كسر رافع أثقال لساقه أثناء مشاركته في إحدى البطولات في روسيا. . وكان اللاعب ياروسلاف ريداشكفيتش يحاول رفع أثقال يبلغ وزنها 250 كغم، خلال بطولة "أوراسيا لرفع الأثقال"، ولم يكن الحظ حليف ”ياروسلاف“، فوفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث يمكن رؤية كيف واجه صعوبة في رفع الأثقال، وظل ثابتًا لحظات بالأثقال، قبل أن تنكسر ساقه اليمنى. . #إرم_نيوز #فيديو #رفع_أثقال #رياضة #روسيا #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #news #russia #trends