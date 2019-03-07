بطل رفع أثقال يدخل موسوعة ”غينيس“ بتمزيقه 23 لوحة معدنية (فيديو)

دخل بطل رفع الأثقال بيل كلارك، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تمزيقه 23 لوحة معدنية خلال دقيقة واحدة.

وسبق أن فاز ”كلارك“ ببطولة الولايات المتحدة وبطولة العالم لرفع الأثقال، والآن دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية بفضل قوة يديه، بحسب وكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية.

وبعد إشراف مندوب غينيس على المحاولة التي تمت في نيويورك، أعلن تحطيم ”بيل“ للرقم القياسي ودخوله الموسوعة.

وقال كلارك: ”أتذكر تصفح موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرارًا وتكرارًا، وأنا أحلم بأن أكون يومًا ما جزءًا منها، وهذا الرقم القياسي قد يعتبر الحدث الأهم في مسيرتي المهنية“.

وأوضح أن ”إنجازه كان يهدف إلى زيادة الوعي بسرطان الأطفال وتصلب الجلد وجمع التبرعات للمرضى“.