نامت ولم تستيقظ.. وفاة نور أحمد لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي المصري

غيب الموت لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، نور أحمد كمال، الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبحسب بيان صادر عن النادي الأهلي المصري، فإن اللاعبة نور أحمد كمال، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى الخميس، بعد إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

وستشيع جنازة اللاعبة من مسجد فاطمة الشربتلي بالعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن اللاعبة نور ابنة أحمد كمال حافظ، عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق لكرة اليد، وتلعب في فريق عمومي سيدات النادي الأهلي

وخيمت حالة من الحزن الشديد داخل النادي الأهلي مساء اليوم بعد وفاة لاعبة فريق كرة اليد.

وكانت اللاعبة حريصة على الصيام اليوم، وخلدت للنوم فحاولت والدتها إيقاظها، ولكن كانت قد فارقت الحياة، وفقا لمصادر بالقلعة الحمراء.

وتلقى روؤف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، خبر وفاة اللاعبة الخميس.

ونعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والأعضاء والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، نور أحمد كمال حافظ، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد للسيدات التي وافتها المنية الخميس، وفقا للبيان.