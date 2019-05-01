أسدل الستار على الأربعاء، الذي شهد أحداثاً مهمة على رأسها فوز الأهلي على طلائع الجيش وتقاسمه صدارة الدوري مع بيراميدز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

صلاح يعجز عن تكرار إنجاز النني

فشل محمد صلاح جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي في تكرار إنجاز مواطنه محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بالتسجيل على أرض كامب نو في مباراة برشلونة الإسباني ضد الريدز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول أمام برشلونة بثلاثية دون رد لتزداد مهمته صعوبة في لقاء الإياب عل ملعبه، ولم يسجل صلاح بعدما حرمه القائم وأيضاً الحارس الألماني تير شتيجن من هز الشباك.

ويبقى محمد النني اللاعب المصري الوحيد الذي هز شباك برشلونة في كامب نو، بعدما سجل مع الجانرز في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016.

الأهلي يعبر الطلائع.. وجيرالدو يفقد الذاكرة

تخطى الأهلي عقبة طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة 31 للدوري المصري، كما تعادل المقاولون العرب مع ضيفه الداخلية بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة متقاسماً الصدارة مع بيراميدز ليشتعل الصراع على لقب الدوري المصري.

وأعلن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب وسط الفريق تعرض لفقدان مؤقت للذاكرة بعد صدامه مع محمد بسام حارس الطلائع.

وشن البلجيكي لوك إيميل مدرب الطلائع هجوماً حاداً على حكم اللقاء محمود عاشور، مؤكداً أنه ظلم فريقه وتحامل عليه طوال اللقاء وطرده بدون سبب، موجهاً رسالة لاتحاد الكرة بأنه يجب توفير العدالة في الدوري المصري وإلا يتم إقامة البطولة بحضور 3 فرق فقط.

الزمالك يرد على أنباء رحيل غروس

رد نادي الزمالك بقوة على التغريدة التي نشرتها بي إن سبورتس عن إبلاغ السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق لإدارة القلعة البيضاء برفضه تجديد عقده رسمياً.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادي عبر تصريحات تليفزيونية أنه يتحدى أي شخص يظهر ورقة رسمية لجروس يرفض خلالها التجديد، مؤكداً أن المدرب السويسري وافق على البقاء مع النادي، وبدأ تنفيذ بعض الأمور الخاصة بالموسم الجديد.

وأكد أمير مرتضى المشرف على الكرة أن هذا الكلام ليس صحيحاً وجروس مستمر لنهاية عقده، وتم تأجيل التفاوض معه للتجديد بسبب ارتباطات الفريق.

يانيفسكي يشكو الإسماعيلي للفيفا

قدم البلجيكي سيدومير يانيفسكي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ للمطالبة بمستحقاته المالية بعد أن فوجئ بإيقافه وإحالته للتحقيق.

وغادر الإسماعيلي إلى بلاده بعد إثبات أحقيته في الحصول على باقي مستحقاته ومنعه من قيادة الفريق أمام حرس الحدود بعد إيقافه وإحالته للتحقيق.

بيراميدز يجهز تراوري.. والاتحاد يعرض سيلفا

بدأ فريق بيراميدز تجهيز البوركيني إريك تراوري من جديد للمرحلة القادمة بالدوري، بعد أن غاب عن لقاء مصر المقاصة بالدوري، وعقد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الانتصارات في اللقاءات الأربعة القادمة بالدوري.

وعرض نادي الاتحاد السكندري لاعبه الغيني توني سيلفا للبيع في الموسم الجديد وتقرر الاستغناء عنه بسبب ضعف مستواه.