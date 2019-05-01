النادي الأهلي يضيق الخناق على بيراميدز ويشاركه قمة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

واصل النادي الأهلي تضييق الخناق على بيراميدز في صراع المنافسة على قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وتغلب على مضيفه طلائع الجيش بهدفين لهدف في الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة المحلية.

أنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو في الدقيقة 45.

ومع حلول الدقيقة 55 أدرك طلائع الجيش التعادل عبر إسلام جمال من ضربة جزاء، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 65 أضاعها التونسي علي معلول.

وشهدت الدقيقة 73 طرد السنغالي تالا نداييه ليلعب طلائع الجيش الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل الأهلي النقص العددي في صفوف المنافس، وأضاف معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 89 ليخرج فائزًا بالثلاث نقاط.

بذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 64 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف بيراميدز المتصدر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.