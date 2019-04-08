Wrestlemania 35.. كيرت أنجل يودع حلبات WWE بالخسارة أمام بارون كوربين (فيديو)

ودع أسطورة المصارعة الحرة كيرت أنجل منافسات WWE، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 20 عامًا، بطريقة مذهلة، خلال آخر نزال خاضه في ريسلمانيا 35، الاثنين، ضد النجم الشاب بارون كوربين.

واستطاع أنجل تقديم مواجهة نارية وقوية للجماهير في نزاله الأخير، ولكن الصدمة جاءت للجماهير بعد أن نجح كوربين في أن يهزم الأسطورة كيرت أنجل.

إلا أن كيرت أنجل أظهر روحًا رياضية عالية عندما لم يغضب في نزاله الأخير أمام بارون كوربين وقام بتحية الجماهير وتوجيه الشكر لهم.

وأنهى بذلك كيرت أنجل مسيرة طويلة على حلبات المصارعة استمرت لأكثر من 20 عامًا، وغادر الحلبة وسط صيحات هتاف من قبل الجماهير.

وتساءلت الجماهير عن مستقبل كيرت أنجل مع WWE بعد الاعتزال، وما هو الدور الذي سيقوم به بعد أن انتهت فترة تعاقده.

وتحدث أنجل عن هذا الأمر عبر مقابلة أجراها أخيرًا مع شبكة Sky Sports أكد فيها أنه قام بالفعل بتوقيع عقد جديد مع الاتحاد من أجل القيام بدوره المستقبلي معه.

ولم يوضح كيرت أنجل بشكل مباشر المسمى الوظيفي الجديد له مع الاتحاد، ولكنه أشار إلى أنه سوف يوجه اهتمامه إلى مواهب المصارعة داخل الاتحاد.