Wrestlemania 35.. نتائج عرض ”ريسلمانيا 35“: سيث رولينز يتوج بلقب ”اليونفيرسال“ (فيديو)

شهد عرض ريسلمانيا 35 العديد من المفاجآت التي لم يتوقعها عشاق WWE حول العالم، إذ كان العرض الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الثامن من أبريل/نيسان 2019 في قمة الإثارة، خاصة بعد الإعلان التاريخي بأن نزال السيدات بين روندا راوزي وتشارلوت فلير وبيكي لينش سيكون ضمن الحدث الرئيس للعرض للمرة الأولى في التاريخ.

وكانت أبرز مفاجآت العرض، الذي أقيم في استاد ميتليف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فوز سيث رولينز بلقب ”اليونفيرسال“ على حساب بروك ليسنر ليصبح بطلًا جديدًا.

كما شهد العرض، الذي ظهر فيه الأسطورة هالك هوغان، نزال أندريه ذا غاينت باتل رويال التكريمي الذي فاز به براون سترومان.

وفي نزال باتل رويال السيدات فازت كارميلا التي قالت إنها أول من ودع النزال العام الماضي، لكنها ظلت للنهاية لتفوز هذا العام.

وتوج الفريق المكون من كيرت هاوكينز وزاك رايدر بلقب بطولة ”راو تاغ تيم“ عقب الفوز على ”ذا ريفيلفل“.

وفي نزال استغرق وقتًا طويلًا تغلب أي جاي ستايلز على راندي أورتن.

نتائج عرض ريسلمانيا 35 كاملة.

النزال الأول: بطولة الكروزرويت: توني نيس يهزم بادي ميرفي

النزال الثاني: معركة السيدات الملكية

الفائزة: كارميلا

النزال الثالث: بطولة زوجي الرو: فريق كيرت هواكينز وزاك رايدر يهزم فريق سكوت داوسون وداش وايلدر

النزال الرابع: معركة أندريه العملاق الملكية: الفائز وآخر من بقي في الحلبة هو: برون سترومان

لقب WWE العالمي: سيث رولينز يهزم بروك ليسنر، والذي خسر لقب WWE العالمي للمرة الأولى منذ أن حصل عليه في الفترة الماضية بعد مرور وقت طويل من الحفاظ على اللقب.

النزال الثاني

أي جي ستايلز يهزم راندي أورتن

النزال الثالث: بطولة زوجي سماكداون: فريق الأوسوز يهزم فريق شيمس وسيزارو وفريق نكامورا وروسيف وفريق ريكوشيت وبلاك.

النزال الرابع: التثبيت أو الاستسلام في أي مكان: شين مكمان يهزم ذا مــــيــز

النزال الخامس: بطولة زوجي السيدات: فريق رويس وكاي يهزم فريق بانكس وبايلي وفريق نايا وتامينا وفريق نتاليا وفينيكس

كوفي كينجستون يفوز على دانيال براين ويحصد لقب WWE

المباراة السابعة: على لقب الولايات المتحدة

ساموا جو يهزم ري مسيتريو.. لقد استطاع النجم المخضرم ساموا جو الفوز في هذه المواجهة دون أي مجهود يذكر، حيث كانت مواجهة صغيرة، قام النجم ساموا بحركة إخضاع قوية على النجم ري مستريو أدت إلى استسلامه سريعًا.

المباراة الثامنة

رومان رينز يهزم درو ماكنتاير

المباراة التاسعة : بلا قوانين وقيود

تريبل إتش يهزم باتيستا

المباراة العاشرة: أخر مباراة للكيرت أنجل

بارون كوربين يهزم كيرت أنجل

المباراة الحادية عشرة: على لقب القارات

الشيطان فين بالور يهزم بوبي لاشلي

المباراة الثانية عشرة والحدث الرئيسي على لقب سيدات الرو وسماكداون

بيكي لينش تهزم روندا روزي وشارولت فلير.. استطاعت النجمة بيكي لينش أن تنتزع هذا الفوز الكبير عندما كانت تقوم روندا روزي بالهجوم عليها، لكنها انتزعت الفوز وقامت بالاحتفال مع الجماهير التي ظلت تهتف باسمها.