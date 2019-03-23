سيرينا ويليامز تنسحب من ميامي المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الركبة

قال مسؤولون، اليوم السبت، إن سيرينا ويليامز انسحبت من بطولة ميامي المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

وهذه ثاني بطولة على التوالي تفشل اللاعبة الأمريكية في استكمالها بعد انسحابها من إنديان ويلز الأسبوع الماضي بسبب مرض فيروسي.

وقالت المصنفة الأولى على العالم سابقًا في بيان: ”أشعر بخيبة أمل لانسحابي من ميامي المفتوحة بسبب إصابتي في الركبة اليسرى“.

وأضافت: ”أتمنى العودة العام المقبل للعب في هذه البطولة الاستثنائية أمام هذه الجماهير الرائعة في ميامي“.

وبدأت ويليامز، الفائزة باللقب في ميامي ثماني مرات، البطولة بفوز صعب في ثلاث مجموعات على السويدية ريبيكا بيترسون بنتيجة 6-3 و1-6 و6-1 يوم الجمعة.

وقالت ويليامز بعد المجموعة الثانية التي ارتكبت فيها العديد من الأخطاء ”أعرف أن بوسعي اللعب بشكل أفضل بكثير“.

وفي إنديان ويلز، فازت وليامز 7-5 و6-3 على فيكتوريا أزارينكا الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى قبل أن تضطر للانسحاب من مباراتها في الدور الثالث ضد جاربين موجوروزا وهي متأخرة 6-3 و1-صفر.