كونور مكغريغور في مفاوضات متقدمة للعودة لحلبة UFC الصيف المقبل

كشف المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور، عن أنه دخل في مفاوضات قبل عودته إلى UFC في يوليو/تموز المقبل.

ولم يشارك مكغريغور، البالغ عمره 30 عامًا، في أي معركة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما خسر من منافسه اللدود حبيب نورمحمدوف في بطولة UFC 229.

واشتبك المصارعان عقب النزال في شجار مع فريقهما المعاون؛ ما استلزم إيقافهما لمدة ستة أشهر لمكغريغور، وتسعة لنورمحمدوف.

وكشفت محطة ABC News الأمريكية عن أن الإيقاف سينتهي الشهر المقبل، وأن مكغريغور دخل في مفاوضات بالفعل لعودته للحلبة الصيف المقبل.

وقال مكغريغور: ”نحن الآن في مفاوضات، نستهدف العودة في يوليو، وسنرى ما سيحدث. أنا مستعد للمنافسة وأتدرب يوميًا“.

ويستعد المصارع الأيرلندي لمنافسة المخضرم دونالد ”كاوبوي“ سيرون مع عودته للحلبة، ومع ذلك كشف المصارع الأمريكي عن توقف المفاوضات عندما اكتشف مكغريغور أن المباراة لن تكون الحدث الرئيس.

وربما يخوض مكغريغور، الذي يقضي حاليًا إجازة في أمريكا مع عائلته، نزالًا قويًا مع نيت دياز، لكن دون أن يتم بعد تحديد خصمه المقبل.

واعتقل ماكغريغور في 11 مارس/آذار الحالي، في ميامي بتهمة تحطيم هاتف أحد المعجبين، بعد خطفه من يده، لكن أطلق سراحه بعدها بقليل بكفالة.