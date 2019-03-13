مكغريغور يركض عاريًا عقب إطلاق سراحه من السجن (فيديو)

عاد نجم UFC كونور مكغريغور إلى التدريبات، وإثارة الجدل فورًا، بعد إطلاق سراحه من السجن مع استعداده للعودة للمنافسات.

وتم القبض على المصارع البالغ من العمر 30 عامًا يوم الإثنين، بعد مشادة مع أحد المعجبين، حيث زعم أنه خطف هاتفه من يده قبل أن يرحل به.

بعد ذلك، وجهت إلى مكغريغور تهمة السرقة والاعتداء القوي عقب الحادث الذي وقع في الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي، خارج فندق فونتينبلو على شاطئ ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن تم إطلاق سراح المصارع الأيرلندي بعد سداد كفالة قدرها 9450 جنيهًا أسترلينيًا، حيث تعهد عبر حسابه في انستغرام عقب الإفراج عنه بمواصلة العمل والتدريبات مع التحلي بالصبر.

وأبلغ أحد المعجبين الشرطة بأن مكغريغور خطف هاتفه البالغ سعره 755 جنيهًا أسترلينيًا منه أثناء محاولة التقاط صورة له وحطمه، لكنه حمله معه وتم العثور على الهاتف في أحد المنازل.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أنه بعد وقت قصير من إطلاق سراحه، تم تصوير مكغريغور وهو يركض من أجل استعادة لياقته البدنية، حيث يخطط المصارع الأيرلندي للعودة للعبة مجددًا.

ويمكن لمكغريغور العودة لمنافسات UFC مجددًا في السادس من أبريل/نيسان المقبل، بعد انتهاء فترة إيقافه عقب المشاجرة التي وقعت بعد الخسارة أمام حبيب نورمحمدوف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا ممثل هوليوود مايكل بلاكسون إلى ترحيل مكغريغور من أمريكا، حيث وصفه بأنه ”رجل عنيف“.