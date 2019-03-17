تقارير: أندرتيكر بدلًا من جون سينا في المباراة الوداعية لكيرت أنغيل

أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة المصارعة الحرة للمحترفين WWE تعتزم أن تجعل أندرتيكر آخر منافس لكيرت أنغيل في المباراة الوداعية للبطل الأولمبي السابق في راسلمانيا 35 الشهر المقبل.

وأعلن بطل العالم السابق أن عرض ”راو“ سيكون الأخير له على الحلبة في ميتلايف في نيو غيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية في السابع من أبريل/نيسان المقبل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن جون سينا قد يكون المنافس الأخير لكيرت أنغيل لكن موقع ”رينغسايد نيوز“ زعم أن فينس مكمان رئيس شركة WWE يريد أن تكون المواجهة الأخيرة لكيرت أنغيل أمام أندرتيكر.

لكن رغم ذلك لا يبدو أندرتيكر مهتمًا بهذه النوعية من المباريات ما يضع مشاركته محل شك.

ولا تزال الشكوك حول مسيرة أندرتيكر مع المصارعة حيث لم يظهر في أي من عروض WWE منذ ظهوره الأخير في عرض جوهرة التاج في السعودية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخاض أندرتيكر وكيرت أنغيل العديد من النزالات التاريخية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن يبدو أنه من غير المحتمل إقامة هذه المباراة التاريخية.