جون سينا يرشح هذا اللاعب للانضمام إلى WWE

رشّح جون سينا بطل العالم 16 مرة في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE لاعب كرة القدم الأمريكية روب جرونكوفيسكي للمشاركة في عروض WWE قائلًا إنه “سيكون مناسبًا للغاية” للمشاركة في العروض.

وجرونكوفيسكي ليس غريبًا على حلبات WWE حيث ظهر سابقًا في راسيلمانيا لكن جون سينا قال لشبكة ESPN : “أعتقد أن جرونكوفيسكي سيكون نجمًا كبيرًا في WWE”.

وأضاف بطل العالم السابق البالغ عمره 41 عامًا عن جرونكوفيسكي : “إنه يملك طاقة رائعة. أعتقد أنه سيشعر بأنه في منزله في WWE”.

وابتعد جون سينا عن منافسات WWE مدة طويلة خلال العام الماضي لانشغاله بعمله الفني في فيلم مع جاكي شان اضطره للإقامة في شرق آسيا مدة طويلة.

وشارك جون سينا البطل السابق للوزن الثقيل في بطولة أفلام عدة وفيلمه المقبل إلى جوار الأسطورة جاكي شان لكنه سيعود إلى حلبة المصارعة في ماديسون سكوير غاردن الشهر المقبل.