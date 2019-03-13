NBA.. ليكرز يتعافى بقيادة ليبرون جيمس ويهزم بولز في دوري السلة الأمريكي

تعافى لوس أنجليس ليكرز من تسجيل أقل عدد من النقاط للفريق بالربع الأول هذا الموسم، واستغل تألق العملاق ليبرون جيمس ليفوز 123-107 على شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وأحرز ليبرون 36 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وأضاف البديل كنتافيوس كالدويل-بوب 24 نقطة، كما سجل كايل كوزما 21 نقطة لينهي ليكرز سلسلة من خمس هزائم متتالية.

كما أسهم راجون روندو في الانتصار بتسجيل 14 نقطة وتمرير عشر كرات حاسمة، فيما اكتفى زميله فارع الطول جفالي مكجي بإحراز عشر نقاط والاستحواذ على 11 كرة مرتدة.

LEBRON JAMES REVERSE DUNK OFF THE BACKBOARD pic.twitter.com/J3pLC71QpN — Chris Montano (@gswchris) March 13, 2019

وسجل روبن لوبيز 20 نقطة مع بولز، وأضاف زميله أوتو بورتر 19 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة فيما أحرز كريس دان 18 نقطة.

ولم يسجل ليكرز سوى 16 نقطة فقط في الربع الأول وأحرز بولز 11 نقطة مقابل نقطة وحيدة لفريق ليبرون ليصل الفارق إلى 18 نقطة في الربع الثاني.

لكن لوس أنجليس تقدم للمرة الأولى منذ تسجيل الرمية الأولى في اللقاء، عندما سجل كوزما رمية ناجحة لتصبح النتيجة 66-64 قبل ثماني دقائق و48 ثانية من الربع الثالث.