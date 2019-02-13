NBA.. هوكس يتفوق على ليكرز رغم ثلاثة أرقام مزدوجة من الأسطورة ليبرون جيمس

فاز أتلانتا هوكس 117-113 على لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، رغم تألق ليبرون جيمس، الذي سجل ثلاثة أرقام مزدوجة، يوم الثلاثاء.

وأحرز جون كولينز وتراي يانغ 22 نقطة لكل منهما ليتفوق هوكس في المواجهة المتكافئة، وينهي سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام ليكرز ويحقق انتصاره الأول على منافسه منذ الرابع من مارس آذار 2016.

وأنهى الانتصار سلسلة من خمس هزائم متتالية لأتلانتا على أرضه.

???? LeBron James tallies his fifth triple-double of the season tonight with 28 points, 11 boards, and 16 assists. pic.twitter.com/z00zniaCCx — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 13, 2019

وأحرز ليبرون 28 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر 16 كرة حاسمة ليسجل بذلك ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الخامسة هذا الموسم، لكن كل ذلك لم يكن كافيًا للفوز.

وأضاف كايل كوزما 19 نقطة لليكرز كما سجل ريجي بالوك 15 نقطة.

وتقدم أتلانتا 110-101 قبل ست دقائق و33 ثانية على النهاية واستمر عدة دقائق دون تسجيل قبل أن يحرز لاعبه تورين برينس رمية ثلاثية ليصبح الفارق سبع نقاط قبل أقل من دقيقتين على النهاية.

وقلص ليكرز الفارق إلى ثلاث نقاط بعد رمية ناجحة من جيمس قبل 13.9 ثانية لكن كيفن هورتر سجل رميتين حرتين ليحسم انتصار هوكس قبل 4.3 ثانية على النهاية.

وسينال ليكرز راحة حتى مباراة كل نجوم المسابقة وسيعود للعب على أرضه يوم 21 فبراير شباط الجاري أمام هيوستون روكتس. ويستضيف أتلانتا منافسه نيويورك غدًا الخميس قبل فترة التوقف.