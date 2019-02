NBA.. هوكس يتفوق على ليكرز رغم ثلاثة أرقام مزدوجة من الأسطورة ليبرون جيمس

فاز أتلانتا هوكس 117-113 على لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، رغم تألق ليبرون جيمس، الذي سجل ثلاثة أرقام مزدوجة، يوم الثلاثاء.

وأحرز جون كولينز وتراي يانغ 22 نقطة لكل منهما ليتفوق هوكس في المواجهة المتكافئة، وينهي سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام ليكرز ويحقق انتصاره الأول على منافسه منذ الرابع من مارس آذار 2016.

وأنهى الانتصار سلسلة من خمس هزائم متتالية لأتلانتا على أرضه.

???? LeBron James tallies his fifth triple-double of the season tonight with 28 points, 11 boards, and 16 assists. pic.twitter.com/z00zniaCCx

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 13, 2019