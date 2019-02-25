NBA.. نيكس يسحق سبيرز ويضع حدًّا لسلسلة من 18 هزيمة متتالية

أحرز داميان دوتسون ثلاث رميات ثلاثية وسجل 27 نقطة في المجمل، مساء الأحد، ليقود نيويورك نيكس لوضع حد لخسارته في 18 مباراة متتالية بالفوز 130-118 على سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان نيكس، الذي لم ينتصر منذ فوزه على ميلووكي باكس المتصدر في أول ديسمبر/ كانون الأول بعد وقت إضافي، على بعد خسارة واحدة من معادلة الرقم القياسي في دوري كرة السلة الأمريكي لأطول سلسلة هزائم والمسجل باسم دالاس مافريكس في موسم 1993-1994.

وتقدم نيكس بفارق وصل إلى 23 نقطة في الربع الثالث، ولم يسمح لسبيرز مطلقًا بتقليص الفارق لأقل من ثماني نقاط في الربع الأخير.

وحقق كيفن نوكس (19 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة) وميتشل روبنسون (15 نقطة والاستحواذ على 14 كرة مرتدة) رقمين مزدوجين مع نيكس الذي انتصر للمرة الخامسة فقط في آخر 37 مباراة، في مسيرة تضمنت 18 هزيمة متتالية بين السابع من يناير/ كانون الثاني والـ13 من فبراير/ شباط وهو رقم قياسي للفريق في موسم واحد.

وسجل دينيس سميث الابن 19 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وأضاف إيمانويل مودياي 19 نقطة ولانس توماس 17 نقطة لصالح نيكس.

ويحتاج نيكس (12 فوزًا مقابل 48 هزيمة) للفوز في خمس من آخر 22 مباراة لتجنب معادلة أو تجاوز ما حققه الفريق في موسم 2014-2015 عندما احتل مؤخرة ترتيب الدوري محققًا أسوأ نتائج في تاريخ المسابقة (17-65).

وأحرز ديمار ديروزان 32 نقطة مع سبيرز الذي خسر ست مرات في مبارياته السبع الأخيرة، لكنه بقي متساويًا مع لوس أنغليس كليبرز في المركز السابع بالقسم الغربي عقب خسارة كليبرز 123-96 أمام دنفر ناغتس.

ويتقدم سان أنطونيو ولوس أنغليس بانتصار واحد على سكرامنتو كينغز صاحب المركز التاسع.