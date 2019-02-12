روندا روزي ترفض الرحيل عن WWE بسبب سايبورغ

عادت التكهنات بشأن رحيل روندا روزي عن منافسات WWE للظهور مجددًا، حيث انتشرت تقارير صحفية تشير إلى أن بطلة عرض ”راو“، ستغادر منافسات المصارعة الحرة للمحترفين بعد عرض ريسلمانيا في أبريل/نيسان المقبل، أي بعد عام واحد من ظهورها الأول.

وأكدت شركة WWE علنية أن النجمة الأمريكية عقدها مستمر حتى عام 2021 في محاولة لتخفيف الشائعات، لكن الصحفي الأمريكي تيريز أوينز أعلن اليوم الثلاثاء أن أسطورة UFC لن تلتزم بعقدها مع WWE؛ للاهتمام بالتعاقد مع مصارعة أخرى من UFC.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية عن أوينز، أن روندا ترفض الابتعاد عن WWE إذا ما انضمت كريس سايبورغ، حيث إن روندا وكريس بطلتان سابقتان في UFC، لكنهما لم تلتقيا من قبل.

ورحلت روندا عن UFC بعد خسارتها المذلة أمام أماندا نونيز في ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد خسارتها الأولى على يد هولي هولم قبل عام.

وفي المقابل، تغلبت سايبورغ على هولم بعد 12 شهرًا من فوز الأخيرة على روندا، كما أنها زارت مؤخرًا مركز WWE في فلوريدا.

ودفعت هذه الزيارة للحديث عن مواجهة مرتقبة بين البطلتين في WWE، ولكن يبدو هذا غير مرجح الآن.

وكان من المقرر أن تواجه روزي المصارعة بيكي لينش في ريسلمانيا، لكن تم إيقاف لينش وستخوض مصارعة أخرى النزال بدلًا منها.