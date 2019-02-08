مالك حقوق WWE يتحدث عن مصير روندا روزي

خرج فينس مكمان، مالك حقوق منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE، عن صمته وتحدث عن شائعات رحيل روندا روزي عن المنافسات.

وخاضت أسطورة UFC عامًا رائعًا في WWE، لتصبح بطلة عرض راو في منافسات السيدات حاليًا، ومن المقرر أن تواجه بيكي لينش في عرض ريسلمانيا 35 في أبريل/نيسان المقبل.

لكن التكهنات بشأن رحيلها زادت رغم أن عقدها مستمر حتى 2021، حيث أعلنت المصارعة الأمريكية البالغ عمرها 32 عامًا، علانية، رغبتها في تأسيس أسرة مع زوجها ترافيس براون، ومدى تأثير WWE على حياتها الشخصية.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن مكمان معجب للغاية بروزي، لكنه كشف عن أنه يخطط بالفعل للحياة بدونها، قائلًا: “إنها تعرف كيف تفعل ذلك، فهي واحدة من ألمع الأشخاص الذين تم التعامل معهم من قبل. كما أنها تكيفت وتأقلمت مع ثقافة WWE بسرعة كبيرة، إنها حقًا مدهشة كرياضية وإنسانة”.

ومنذ فوزها بلقبها ضد اليكسا بليس في عرض سمرسلام، أغسطس/ آب الماضي، تفوقت على جميع منافسيها وستخوض عرض ريسلمانيا.