WWE.. هل يغيب الأسطورة أندرتيكر عن عرض ريسلمانيا المقبل؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن أندرتيكر أسطورة منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE لن يشارك في عرض ريسلمانيا في أبريل/نيسان المقبل.

وحال عدم مشاركته بالفعل سيكون غيابه عن هذا العرض الأول منذ عام 2000.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن أندرتيكر، اسمه الحقيقي مارك كالاواي، غاب عن عرض سوبر باول العام الماضي بعد إصابته بتمزق في عضلة الصدر.

لكن ديف ميلتزر من محطة “أوبزرفر” الإذاعية، قال إن “فينس ماكماهون” مالك شركة WWE لن يحضر عرض نيويورك المقبل.

وأضاف: “أعتقد أن أندرتيكر يجب أن يشارك في عرض كبير وإلا لن يشارك. هل يمكن أن يتغير الوضع الأسبوع المقبل؟ بالطبع يمكن ذلك. لكن خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية لم يكن اسم أندرتيكر مدرجًا في العرض”.

وبدا أن أندرتيكر أنهى مسيرته عقب خسارته قبل عامين في عرض “ريسلمانيا” أمام رومان رينز ، لكن المصارع البالغ عمره 54 عامًا عاد ليهزم جون سينا في نسخة “الدفع مقابل المشاهدة” في أبريل/نيسان الماضي ليوسع نتائجه الرائعة في ريسلمانيا.

لكن انتصارات أندرتيكر في ريسلمانيا انتهت بخسارته أمام بروك ليسنر في عرض ريسلمانيا 30.