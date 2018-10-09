ضمن عرض WWE CROWN JEWEL في السعودية.. تريبل إتش وشون مايكلز يواجهان ذا أندرتيكر وكين

كشف المصارع الأسطوري شون مايكلز عن عودته إلى الحلبات مرة أخرى، في عرض WWE Crown Jewel المُقرر إقامته في السعودية، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، الجمعة الموافق 2 نوفمبر.

وظهر مايكلز في عرض Raw، وكشف عن عودة فريق DX بصحبة تريبل إتش، وخوض نزال ناري ضد “أشقاء الدمار” أندرتيكر وكين، في استاد نادي الهلال بالعاصمة الرياض.

ويُعد نزال WWE Crown Jewel في السعودية، هو الأول الذي يخوضه المصارع الأسطوري شون مايكلز منذ عام 2010.

ومن المُقرر أن يشهد Crown Jewel مواجهة ثلاثية على لقب اليونيفرسال بين رومان رينز وبروك ليسنر وبرون سترومان، بالإضافة إلى مواجهة نارية على لقب WWE بين آي جاي ستايلز ودانيال براين.

ويدعو تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة، وفينس مكمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـWWE، المشجعين من حول العالم للاحتفال بهذا الحدث الفريد، الذي يأتي بعد عرض أعظم رويال رامبل الذي أقيم في أبريل الماضي والذي بيعت تذاكره بالكامل.

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.