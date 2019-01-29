إيقاف وغرامة كونور مكغريغور وحبيب نورمحمدوف بعد مشاجرة نزالهما الشهير

قررت اللجنة الرياضية في ولاية نيفادا الأمريكية إيقاف المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور لمدة ستة أشهر مع تغريمه 50 ألف دولار بعد الشجار الذي وقع عقب خسارته أمام حبيب نورمحمدوف في لاس فيغاس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعرَّض “مكغريغور” للتوبيخ بشدة بسبب لغته البغيضة خلال المؤتمرات الصحفية التي سبقت وتلت المواجهة التي خسرها أمام المصارع الروسي.

ووقع شجار بين الفريق المعاون لنورمحمدوف عقب اللقاء، ومكغريغور، حيث قفزوا داخل الحلبة لضرب المصارع الأيرلندي، بينما قفز نورمحمدوف في الاتجاه المقابل ليشتبك مع معاوني مكغريغور.

ووافقت اللجنة على العقوبة بنسبة أربعة إلى واحد، وفقًا لموقع “ياهو سبورتس”، ولم يكن المصارع حاضرًا ومثله مايك ميرش ، الذي كان يعمل في السابق مع مكتب المدعي العام.

وفي المقابل، تم إيقاف نورمحمدوف لمدة تسعة أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار، مع إمكانية تخفيف العقوبة إلى ثلاثة أشهر، في حال خضوعه لدروس ضد العنف.