حبيب نورمحمدوف يعتذر عن “الشجار” مع كونور مكغريغور (صورة)

اعتذر حبيب نورمحمدوف إلى منافسه الأيرلندي كونور مكغريغور، عقب اعتداء فريقه التدريبي على المصارع الأيرلندي، فور انتهاء ليلة UFC 229 بفوز نورمحمدوف في لاس فيغاس، أمس الأحد.

وعقب الانتصار سادت حالة من الفوضى داخل وخارج الحلبة، بعد دخول أحد أفراد الطاقم التدريبي لنورمحمدوف للحلبة، وتوجيهه لكمات إلى مكغريغور، قبل تدخل عناصر الأمن ثم اعتقلت السلطات عددًا من أفراد فريق نورمحمدوف بعد مشاجرة كبيرة.

وقفز المصارع الروسي خارج الحلبة واعتدى على بعض من أفراد فريق مكغريغور أيضًا، عقب نزال هيمن عليه نورمحمدوف وطرح منافسه أرضًا في وقت مبكر، ولم يجد المقاتل الأيرلندي حلولًا لكنه وّجه لكمات متلاحقة في الجولة الثالثة.

وعانى مكغريغور من الإنهاك في الجولة الرابعة، ليجهز عليه نورمحمدوف الذي احتفظ باللقب وعزز رصيده إلى 27 انتصارًا دون هزيمة، بينما خسر مكغريغور للمرة الثانية في الفنون القتالية المختلطة.

وقال حبيب عبر حسابه على “إنستغرام”: “البعض لم يرقَ له قفزي خارج الحلبة، لكني حاولت ألا أؤذي مشاعر أي شخص بما فعلت”.

ورغم فوز حبيب بالنزال، إلا أن مكغريغور يصرّ على أنه كسب المعركة، حيث نشر على حسابه في “إنستغرام” إلى جوار صورة تبدو فيها عينه اليسرى سوداء إثر لكمات حبيب، “لقد فزنا في المعركة والحرب مستمرة”.

ورفض دانا وايت رئيس UFC تسليم حزام الوزن الخفيف إلى حبيب عقب المباراة، بداعي الفوضى التي تسبب فيها عقب فوزه بالنزال.