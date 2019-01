نايا جاكس تدخل تاريخ “رويال رامبل 2019” بمعركة شرسة ضد أبرز المصارعين (فيديو)

شاركت المصارعة نايا جاكس في معركة عرض “رويال رامبل 2019“، وتحديدًا في النزال الملكي، عندما قام آر تروث بالدخول إلى الحلبة كرقم 30 في تلك المواجهة.

وخاضت جاكس منافسة شرسة ضد خصوم مخضرمين، أبرزهم راندي أورتن وري مستريو ودولف زيغلر حتى أنهم لجأوا للتحالف من أجل إبعادها عن المنافسة.

نايا جاكس قامت بمباغتة آر تروث بضربة قوية وقع على إثرها، لتدخل الحلبة مكانه، وتقوم بالهجوم على الأفعى راندي أورتن، بتعاون مع ري ميستريو.

ولكن أرادت أن تخدع ري ميستريو الذي فطن سريعًا إلى هذا الأمر وقام بتنفيذ ضربته القاضية عليها، ثم قام بمساعدة دولف زيغلر في إقصاء “نايا”، بعد أن حصلت على ضربة عنيفة من راندي أورتن.

وقد تبقّى في المعركة الملكية، في نهايتها، كل من سيث رولينز والوحش بين الرجال برون سترومان، حيث دارت بينهما معركة كبيرة.

وبفوز رولينز في Royal rumble 2019، ضمن الحصول على مواجهة على لقب WWE أو اللقب WWE العالمي في مهرجان الرسلمينيا 35، وحجز لنفسه مكانًا أمام الوحش بروك ليسنر على اللقب العالمي.

