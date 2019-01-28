WWE.. سيث رولينز يفوز بعرض “رويال رامبل 2019” للرجال وبيكي لينش للسيدات (فيديو)

عرض رويال رامبل شهد فوز سيث رولينز على براون سترومان، وبيكي لينتش فازت بعرض السيدات.

فاز سيث رولينز بنزال رويال رامبل الرجال 2019، بعد تغلبه على براون سترومان، بينما حسمت بيكي لينش عرض السيدات.

وفيما يأتي النتائج الكاملة:

العرض التحضيري

بوبي رود وتشاد جيبل يحافظان على لقب راو للزوجي أمام سكوت دوسون وريزار

شنسكي ناكامورا يتوج بلقب الولايات المتحدة بعد الفوز على روسيف

بودي ميرفي يحافظ على لقب الوزن المتوسط

العرض الرئيسي:

أسكا تفوز على بيكي لينش وتحافظ على لقب سماكداون للسيدات

ذا ميز وشين ماكمان يفوزان لقب سماكداون للزوجي

روندا روزي تفوز على ساشا بانكس وتحافظ على لقب راو للسيدات

بيكي لينش تفوز بلقب رويال رامبل للسيدات

دانيال براين يحافظ على لقب WWE

بروك ليسنر يحافظ على لقب يونفيرسال بعد الفوز على فين بالور