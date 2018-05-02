هل تضررت أرضية ملعب “الجوهرة” بسبب فعاليات WWE أعظم رويال رامبل؟ (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، يوم الثلاثاء، لأرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المضيئة”، في مدينة جدة، والتي تستعد لاستضافة مباراة ناديي الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتظهر في حالة سيئة، بعد نهاية فعاليات “أعظم رويال رامبل” التي احتضنها أخيرًا.

وأعرب العديد من جمهور الاتحاد عن ضيقه من المشهد، متسائلين كيف سيعيد المسؤولون إصلاح الأرضية في هذا الوقت القصير.

لكن المهندس عبدالرحمن القضيب، وكيل الرئيس العام للهيئة الرياضية للشؤون الفنية، كشف تفاصيل ما حدث في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية”، قائلًا: “أرضية الملعب ستكون جاهزة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، نحن أمام تحدٍ جديد بعد تجهيز أرضية الملعب في وقت سابق لاستضافة فعاليات المصارعة، التي خطفت الأنظار في ظل التجهيزات الضخمة التي حدثت بعد أن تم وضع أفضل الإمكانات، وها نحن نعود للعمل من جديد لاستعادة الملعب أرضيته السابقة”.

وأضاف: “بعد نهاية فعاليات المصارعة بدأنا في العمل على إزالة كل الأدوات والمعدات التي استخدمت في المصارعة وفق خطط وأساليب احترافية”، مشيرا إلى أن عشب الملعب الذي سيتم وضعه سيكون طبيعيًا بنسبة 100%، موضحًا: “العشب السابق كان خليطا ما بين الطبيعي والصناعي، والذي تم نقلها للحاضنة القريبة من الملعب”.

وأردف: “الأرضية الجديدة ستلعب عليها مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب لقاء الأهلي والسد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على أن نعيد زراعة العشب الخليط بعد المباراتين”، مشددًا: “تم جلب خمس معدات خاصة بعملية النقل، ولدينا أيدٍ عاملة تعمل بشكل مستمر لتجهيز الملعب بشكل سريع”.

يُشار إلى أن أرضية ملعب “الجوهرة المشعة”، تمت إزالتها من أجل فعاليات المصارعة، التي تم تجهيز الحلبة الخاصة بها، إذ يشارك في عملية إعادة الزراعة عدد كبير من العاملين من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بتهيئة الملعب من جديد، في ظل وجود الأرضية الجديدة في الملاعب الرديفة للمدينة الرياضية.

يذكر أن فريقي الاتحاد والفيصلي تأهلا لنهائي كأس الملك، بعد فوزهما على الباطن والأهلي على الترتيب، في الدور نصف نهائي من المسابقة.