NBA.. بول جورج يقود ثاندر للفوز على باكس في دوري السلة الأمريكي

سجل بول جورج ثماني رميات ثلاثية، وأحرز 36 نقطة إجمالًا ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 118-112 على ضيفه ميلووكي باكس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الأحد.

وفاز ثاندر في خمس مباريات متتالية، وأنهى سلسلة من ستة انتصارات لميلووكي.

وسجل تورونتو رابتورز 17 رمية ثلاثية، وأحرز كواهي ليونارد 33 نقطة ليفوز 123-120 على دالاس مافريكس.

وأحبط هيوستون روكتس انتفاضة أورلاندو ماجيك ليفوز عليه 103-93 بفضل تألق جيمس هاردن في الأنفاس الأخيرة.

وأنهى هاردن اللقاء مسجلًا 40 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه. وكانت هذه المباراة 23 له على التوالي التي يسجل فيها 30 نقطة أو أكثر.

وسحق لوس أنجليس كليبرز منافسه سكرامنتو كينجز 122-108.

وسجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 17 نقطة، وأضاف باتريك بيفرلي 16 نقطة ليستفيد كليبرز من بداية قوية للمباراة، حيث أحرز ستًا من أول سبع رميات ثلاثية لاحت له لينهي سلسلة من أربع هزائم على أرضه. وأحرز دونوفان ميتشل 29 نقطة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه ليقود يوتا جاز للفوز 125-111 على مينيسوتا.

وأضاف زميله ريكي روبيو 18 نقطة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

وسجل لاماركوس ألدريدج 30 نقطة ليقود فريقه سان أنطونيو سبيرز للفوز 132-119 على واشنطن ويزاردز.

وتجنب لوس أنجليس ليكرز التعرض لسلسلة من أربع هزائم متتالية بالفوز 116-102 على فينكس صنز الذي تجرع الهزيمة الثامنة على التوالي.

وسجل إليك بيركس 18 نقطة من بينها محاولة ناجحة قبل 17 ثانية من النهاية؛ ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 104-101 على شيكاغو بولز.

وأنهى كافاليرز سلسلة من ست هزائم متتالية ليحقق انتصاره الثاني فقط في 20 مباراة.

وسجل وين إلينغتون 10 من 19 نقطة أحرزها خلال اللقاء في آخر 2:16 دقيقة ليحبط ميامي هيت انتفاضة نيويورك نيكس ويفوز عليه 106-97. وهي الهزيمة التاسعة على التوالي لنيكس و17 من آخر 18 مباراة.