NBA.. كليبرز يضع حدًا لخمس هزائم متتالية وفوز مثير لتيمبرولفز

وضع لوس أنجليس كليبرز حدًا لخمس هزائم متتالية وتغلب 103-95 على مستضيفه سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الأحد.

وأحرز ديريك روز نقطتين قبل 0.6 ثانية من النهاية ليمنح مينيسوتا تيمبرولفز فوزا مثيرا 116-114 على فينكس صنز.

ولم يتقدم سبيرز سوى مرة واحدة في المباراة وبعدها سيطر كليبرز ورفع الفارق إلى 19 نقطة في بداية الربع الثاني.

وصمد الفريق الضيف أمام انتفاضة سبيرز في بداية الربع الثالث ليتقاسم الفريقان الفوز في أربع مواجهات هذا الموسم.

وفاز كليبرز أولا في نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يسحقه سبيرز 125-87 بعد أقل من شهر.

وكرر سبيرز فوزه في نهاية ديسمبر كانون الأول.

وتصدر توبياس هاريس قائمة مسجلي كليبرز برصيد 27 نقطة وأضاف باتريك بيفيرلي 18 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

ويحتل كليبرز المركز الثامن في القسم الغرب إذ رفع رصيده إلى 25 فوزًا مقابل 21 هزيمة متأخرًا بمركزين عن سبيرز.

ويملك سبيرز 27 انتصارًا في 48 مباراة.

وسجل لاماركوس ألدريدج 30 نقطة لصاحب الأرض واستحوذ على 14 كرة مرتدة وأضاف رودي جاي 19 نقطة.

* روز المتألق

ودخل تيمبرولفز الربع الأخير متأخرًا بفارق خمس نقاط لكن روز أحرز 12 من 25 نقطة للفريق ليقوده للانتصار.

وتقاسم الفريقان الفوز في مباراتين حتى الآن هذا الموسم بعدما فاز صنز 107-99 في 15 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأنهى روز المباراة مسجلاً 31 نقطة فيما أضاف زميله كارل-أنطوني تاونز 30 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

ويتألق لاعب شيكاغو بولز السابق مع مينيسوتا هذا الموسم وبلغ معدل تسجيله 19.3 نقطة في المباراة.

وأصبح روز مرشحًا بقوة للمشاركة في مباراة كل النجوم إذ يحتل المركز الرابع في تصويت الجماهير في القسم الغربي.

واستعاد تيمبرولفز توازنه بعد هزيمتين متتاليتين ليرفع رصيده إلى 22 فوزًا في 46 مباراة ويحافظ على المركز 11 في الغرب.

وكان تي.جيه وارين الأكثر تسجيلاً في صفوف صنز برصيد 21 نقطة.

وتلقى صنز الهزيمة الرابعة على التوالي ليستقر في المركز الأخير في الغرب برصيد 11 انتصارًا في 48 مباراة.

وفاز إنديانا بيسرز 120-95 على ضيفه تشارلوت هورنتس ليعوض هزيمته في أول مواجهة بين الفريقين هذا الموسم عندما خسر 127-109 في 21 نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وأحرز فيكتور أولاديبو 21 نقطة لبيسرز واستحوذ مايلز تيرنر على 16 كرة مرتدة.

واستفاد بيسرز من تألق البدلاء الذين سجلوا 48 نقطة يتقدمهم دومانتاس سابونيس وله 16 نقطة.

وعزز إنديانا مكانه في المركز الثالث في القسم الشرقي بعدما رفع رصيده إلى 31 فوزًا و15 هزيمة.

وكان كيمبا ووكر الأكثر تسجيلاً في صفوف هورنتس برصيد 23 نقطة وأضاف بيسماك بيومبو عشر نقاط واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

ويأتي هورنتس في المركز الثامن في الشرق بعدما تلقى الهزيمة 24 في 46 مباراة.