مضاعفة عقوبة الكينية سومغونغ لتعاطي المنشطات إلى ثماني سنوات

قالت وحدة نزاهة ألعاب القوى، يوم الجمعة، إن عقوبة العداءة الكينية بطلة الماراثون الأولمبية جيميما سومغونغ لتعاطيها المنشطات تضاعفت إلى ثماني سنوات، بعد التأكد من أنها أمدت الاتحاد الدولي ببيانات خاطئة أثناء الدفاع عن نفسها ضد العقوبة الأساسية.

وعاقبت الوكالة الكينية لمكافحة المنشطات سومغونغ بالإيقاف 4 سنوات في 2017 بعد ثبوت وجود عقار إيبو المحظور في عينتها.

وقالت العداءة البالغ عمرها 34 عامًا، التي أصبحت أول كينية تفوز بذهبية ماراثون الأولمبياد في دورة ريو دي جانيرو 2016، إنه تم حقنها بعقار إيبو بواسطة شخص ينتحل شخصية طبيب خلال إضراب للأطباء في كينيا.

ورفضت المحكمة التأديبية هذا الادعاء واعتبرته “غير حقيقي” وقالت في حكمها الصادر في 17 يناير كانون الثاني الحالي إن هناك أدلة قاطعة على أن سومغونغ زورت سجلاتها الطبية، وكذبت بشأن مكان وجودها بعد إيجابية عينتها لعقار إيبو.

وجاء في قرار المحكمة التي ترأسها مايكل بيلوف، إن ما فعلته سومغونغ يمثل جريمة ثانية ضد مكافحة المنشطات وبناء عليه تم مضاعفة العقوبة إلى ثماني سنوات.

ويمتد إيقاف العداءة الكينية حتى الثالث من إبريل نيسان 2025 لكن لها الحق في الطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية.