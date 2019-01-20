باكياو يهزم برونر ويحافظ على لقبه في حضور فلويد مايويذر

أظهر الملاكم ماني باكياو، بطل رابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط، لمحات من ماضيه الرائع بعد أن هيمن على منافسه أدريان برونر ليتفوق بإجماع آراء الحكام، مساء السبت، في لاس فيغاس.

وكان الفلبيني باكياو (40 عامًا) بطل العالم عدة مرات أسرع من منافسه، وأكثر فاعلية في النزال وفرض هيمنته في كل الجولات ليجهز على الأمريكي برونر (29 عامًا) الذي دافع بشجاعة وظل صامدًا رغم سيل اللكمات القوية.

وحقق باكياو فوزًا على برونر بنتيجة 117-111, 116-112, 116-112 ، ليحتفظ بلقب رابطة الملاكمة العالمية في الوزن الخفيف المتوسط.

وحضر النزال الأسطورة المعتزل فلويد مايويذر وسط تكهنات بخوض نزال إعادة ضد باكياو.

Manny Pacquiao rocking Adrien Broner pic.twitter.com/hD8pZVwZiL — Steven Campos (@StevenPerCampos) January 20, 2019

وتغلب مايويذر، الذي لم يتعرض لأي هزيمة، على باكياو في 2015.

وقال باكياو بعد الانتصار: “أنا سعيد جدًا. منحني الرب هذه الهبة في سن الأربعين ولا زال بإمكاني تقديم أفضل أداء”.

وأضاف: “لا أؤمن بأن مسيرتي انتهت. أظهرت ذلك في النزال السابق وأمس إثبات جديد. رحلة ماني باكياو مستمرة”.

وكان برونر الوحيد المعترض على النتيجة وقال بعد النزال: “أنا هزمته والجميع يعرفون ذلك. سيطرت على النزال، بينما كان هو من يهدر اللكمات وأنا لكمته بدقة أكبر عدة مرات”.

ورفض مايويذر التعليق على إمكانية مواجهة باكياو مجددًا، لكن الملاكم الفلبيني بدا جريئًا وقال لمراسل تلفزيوني: “أخبره بأن يعود للحلبة وحينها سنتواجه، أطمح لمواجهته إذا كان يرغب في العودة للملاكمة”.