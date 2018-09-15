فلويد مايويذر يعلن عن مواجهة قرن جديدة أمام ماني باكياو

كشف الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر عن اتفاقه على مواجهة غريمه الفلبيني ماني باكياو، في وقت لاحق من العام الحالي، في نزال قد يجني الفائز فيه مبالغ طائلة تتجاوز الملايين.

وقال مايويذر عبر حسابه على “إنستغرام” اليوم السبت: “سأعود لمواجهة ماني باكياو هذا العام. رقم ضخم آخر يتكون من 9 أرقام في الطريق”.

وستكون هذه المواجهة المتوقع أن تجري، في ديسمبر المقبل، إعادة لنزال القرن الشهير الذي جمعهما في 2015 وحسمه الملاكم الأمريكي.

وكانت مواجهتهما الأخيرة في الثاني من مايو 2015 في (أم جي أم) غراند غاردن أرينا في لاس فيغاس، وحسمها مايويذر بإجماع الحكام الثلاثة (118-110، 116-112، 116-112).

ورغم أن الملاكمين وصلا إلى خريف العمر، حيث يبلغ عمر باكياو حاليًا 39 عامًا، مقابل 41 عامًا لمايويذر، إلا أنهما سيحصلان على مبالغ طائلة في حال إقامة المباراة المقبلة.

من هو مايويذر؟

وُلد فلويد مايويذر في 24 فبراير 1977، لعائلة مليئة بالملاكمين، حيث كان والده، ملاكمًا محترفًا، وكان عمّاه جيف مايويذر ورودجر مايويذر ملاكمين محترفين.

كانت أول مسيرة احترافية لمايويذر في أكتوبر 1996، أمام روبرتو أبوداكا، وفاز في الجولة الثانية بالضربة القاضية.

حاز فلويد مايويذر على 7 ألقاب في 5 أوزان مختلفة، هي أوزان: تحت الريشة، الريشة، المتوسط الخفيف، المتوسط، الفوق المتوسط، ويعتبره الكثيرون أفضل ملاكم في العالم في فئته، كما يعتبر واحدًا من أغنى الرياضيين في العالم.

هو بطل العالم الحالي لوزن الوسط، وقد حاز على بطولة العالم في 8 أوزان مختلفة، ويعتبر هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي نجح في القيام بهذا الأمر، ويأتي من ضمن تلك البطولات، بطولات العالم في أوزان: الريشة، الخفيف، المتوسط، الوسط الخفيف.

من هو باكياو؟

وُلد ماني باكياو في 17 ديسمبر 1979، في مدينة بوكيدنون بالفلبين، وهو الرابع بين 6 أشقاء.

بدأ باكياو في ممارسة مهنة الملاكمة عندما كان في الـ14 من عمره، حيث انضم لفريق الهواة الوطني الفلبيني، والتي كانت تنفق عليه بشكل كامل.

بدأ باكياو مسيرته الاحترافية في يناير 1995 حيث بدأ مسيرته أمام الملاكم إدموند، وحقق الانتصار عليه في الجولة الرابعة.

وقد خسر باكياو أول مباراة احترافية له أمام الملاكم روستيكو توريكامبو، في المباراة الاحترافية الـ12 بالنسبة له، حيث كان حينها ينتقل بين الأوزان، وفشل في الوصول للوزن المطلوب منه، حيث كان أقل وزنًا من روستيكو، فاضطر لاستخدام قفازات أكثر وزنًا لكي يعادل الوزن المطلوب منه، فخسر في الجولة الثالثة من المباراة بالضربة القاضية.

ولكن بعد تلك المباراة، تمكن من الانتقال لوزن الريشة، حيث انتصر في المباريات الـ15 التالية لتلك المباراة، ليتمكن من الوصول لبطولة العالم، وذلك في طريقه للفوز بـ8 بطولات للعالم، ويضع اسمه بعدها كواحد من أفضل الملاكمين في العصر الحديث.