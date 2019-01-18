فيدرر يلقن فريتز درسًا ويتأهل لدور الـ16 في أستراليا المفتوحة

احتفل روجر فيدرر بخوض 100 مباراة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بإعطاء منافسه الأمريكي الشاب تيلور فريتز درسًا في فنون اللعبة قبل أن يحسم التأهل لدور الـ16، يوم الجمعة.

وخلال سعيه لتحقيق لقبه السابع في ملبورن بارك والثالث على التوالي قدم السويسري البالغ من العمر 37 عامًا أداء مبهرًا في أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام وأطلق جرس إنذار لجميع منافسيه بعد أن تغلب على منافسه 6-2 و7-5 و6-2 في ملعب رود ليفر.

وكان من الممكن أن يكون فريتز (21 عامًا) منافسًا عنيدًا أمام فيدرر بفضل إرساله الاستثنائي وضرباته الأرضية القوية لكنه خرج بعد أقل من 90 دقيقة.

وفاز فيدرر المصنف الثالث على منافسه بفضل سلسلة من الضربات الساقطة المميزة.

وسيعلق الراغبون في تغيير خريطة ترتيب لاعبي تنس الرجال آمالهم على اليوناني الصاعد ستيفانونس تيتيباس ليكون منافسًا أكثر تماسكًا أمام فيدرر.

وخاض تيتيباس البالغ مع العمر 20 عامًا موسمًا قويًا بعد أن فاز بالبطولة الختامية للاعبين الشبان في ميلانو في ديسمبر كانون الأول 2018 وسيحظى بمؤازرة الجالية اليونانية الضخمة المقيمة في ملبورن.

ويتمتع فيدرر هو الآخر بمؤازرة جمهوره في ملبورن الذي يعلق على كل كلمة يقولها لتشجيع اللاعبين الصاعدين الراغبين في إقصائه عن البطولة.

وقال في مقابلة مع جيم كورير: “إنهم رائعون ماذا تريد أن أخبركم؟

“كلنا نريد مشاهدتهم يفوزون بالألقاب الكبيرة. لكن الأمر يستغرق بعض الوقت.. أحيانًا يواجهون صعوبة كبيرة في مواجهتي”.

ووصل فيدرر للدور الرابع في البطولات الأربع الكبرى للمرة 63 ليعزز الرقم القياسي في عصر الاحتراف وهو أقرب لاعب يستطيع حرمان الصربي نوفاك ديوكوفيتش من تحقيق لقبه الثالث على التوالي في البطولات الأربع الكبرى.

وعندما سألته مارلين اوتي، التي فازت بفضية أولمبية مع جامايكا في ألعاب القوى وعمرها 40 عامًا وتعمل حاليًا مراسلة صحفية، عما إذا في جعبته المزيد ليقدمه للجمهور، أجاب فيدرر: “أعتقد أن السنوات العشر الأخيرة كانت مليئة بالمتعة ربما أكثر من أول عشر سنوات في حياتي. لست متأكدًا.

“لا أعتقد ذلك في ظل وجود أربعة أطفال ومع تاريخي المهني وقدراتي الجسمانية. أريد أن أتمتع بصحة جيدة. وأريد أن أعتزل وانا في كامل صحتي ولياقتي”.