روجر فيدرر: أنا وديوكوفيتش ونادال أبرز المرشحين لألقاب البطولات الكبرى

أصاب روجر فيدرر حامل اللقب، الجيلَ الجديد من اللاعبين الواعدين الساعين للمجد في البطولات الأربع الكبرى بخيبة أمل اليوم الأربعاء؛ بعدما قال إنه ونوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال مازالوا أبرز مرشحين لنيل أرفع الجوائز في اللعبة.

وتقاسم أعلى 3 لاعبين تصنيفًا في ملبورن بارك ألقاب جميع البطولات الأربع الكبرى فيما بينهم العام الماضي، عندما فاز فيدرر بلقبه السادس في أستراليا المفتوحة، وحصل نادال على لقبه 11 في فرنسا المفتوحة، بينما فاز ديوكوفيتش بلقبي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

ويسعى اللاعب السويسري للفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى، وبلغ الدور الثالث اليوم الأربعاء بفوزه بـ3 مجموعات متتالية على البريطاني الصاعد من التصفيات دان إيفانز.

وقبل البطولة أعلن ديوكوفيتش المصنف الأول أن 3 لاعبين فقط هم أبرز المرشحين لألقاب البطولات الأربع الكبرى، واتفق معه فيدرر ردًا على سؤال بعد مباراته مع إيفانز.

وقال المصنف الثالث للصحفيين: “نعم أتفق معه”.

وتابع “نملك خبرة في الفوز بالبطولات الكبرى نوفاك ورفائيل وأنا، ورفائيل أبرز المرشحين، لا أهتم كثيرًا بما يقوله عن حالته قبل فرنسا المفتوحة”.

“نوفاك أيضًا من المرشحين دائمًا على الملاعب الصلبة أو أي أرضية أخرى طالما يكون في كامل لياقته، خاصة إذا لعب مثل العام الماضي”.

وتابع “وربما بسبب عدد الألقاب التي أحرزتها في ويمبلدون وبطولات أخرى أستطيع أن أضع نفسي بين المرشحين”.

وكانت آخر مرة حصل فيها لاعب لا يحمل اسم فيدرر وديوكوفيتش ونادال على لقب في البطولات الأربع الكبرى في 2016، عندما نال ستانيسلاس فافرينكا لقب أمريكا المفتوحة، ليحقق لقبه الثالث في البطولات الأربع الكبرى.

وانتقد خبراء عدم قدرة الأجيال الشابة الواعدة على كسر احتكار اللاعبين المخضرمين لألقاب البطولات الأربع الكبرى، لكن مع ذلك توقع بعضهم تغييرات بنهاية العام الجاري.

ويتوقع محللون دائمًا أن يشكل ألكسندر زفيريف (21 عامًا) الفائز بالبطولة الختامية والمصنف الرابع في ملبورن تهديدًا للحرس القديم، لكنه بلغ دور الـ8 مرة واحدة في البطولات الأربع الكبرى وكان في فرنسا المفتوحة العام الماضي.

وقال فيدرر، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي سيتقابل مع الأمريكي تايلور فريتز في الدور الثالث: “هناك لاعبون آخرون. لا أشك في ذلك”.

وتابع “أعتقد أن زفيريف سيذهب بعيدًا في واحدة من البطولات الكبرى هذا العام”.