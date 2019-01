WWE.. هل يخوض جون سينا مواجهة ضد بيكي لينش؟

أثارت WWE فضول عشاقها بشأن مباراة محتملة بين الجنسين تجمع البطل جون سينا وبيكي لينش، بطلة مصارعة السيدات.

ويتمتع البطلان بشعبية كبيرة بين عشاق منافسات المصارعة الحرة للمحترفين، وكذلك مساندة من الشركة التي تدير اللعبة بقيادة فينس مكمان.

لكن حساب WWE على توتير أثار زوبعة كبيرة عبر تغريدة عن إمكانية لقاء جون سينا ولينش في مواجهة مباشرة بينهما، هي الأولى التي ستجمع مصارع ضد مصارعة.

ونشر الحساب صورة للنجمين مع سؤال تحتها بشأن الفائز بينهما في لقاء محتمل فريد من نوعه، رغم أن مكمان لم يجزم بعد بشأن هذه المواجهة.

وثارت فكرة المباراة خلال نزال شهد مشاركة النجمين في عرض سماكداون الأسبوع الماضي، حيث شهد العرض تدخل لينش ضد جون سينا على الحلبة، ودفعته إلى خارجها، وتحقق الفوز لتحظى بتأييد كبير من الجماهير، كما أنها رفضت مصافحة جون سينا عقب النزال.

ورغم التوتر بينهما إلا أن جون سينا اعترف بأنه معجب بأسلوب لينش، وقال إنه كان سيدفع زميله في الفريق خارج الحلبة ليحظى بالإشادة لنفسه فقط مثلما فعلت.

Oh wow, the way WWE put this together, the slow motion, the music…damn! ???? @BeckyLynchWWE @JohnCena https://t.co/4N7lJXC6S7 pic.twitter.com/G9yqyX5BLl

— Joe (@BeckyLynchFan_) January 6, 2019