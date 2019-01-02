وفاة مين جين أوكرلاند أشهر مذيعي WWE

أعلن اتحاد المصارعة WWE عن وفاة المذيع الشهير جين أوكرلاند المعروف باسم مين جين أوكرلاند.

وأصدر اتحاد المصارعة بيانًا عبر موقعه على الإنترنت قال فيه: “WWE حزينة بعد أن علمت بنبأ وفاة عضو قاعة المشاهير جين أوكرلاند، وهو المذيع الأكثر شهرة في تاريخ الترفيه الرياضي، عن عمر يناهز 76 عامًا.”

وظهر مين جين لأول مرة كمحاور في جمعية المصارعة الأميركية في عام 1984.

وانتقل جين بعدها إلى WWE حيث أصبح معروفًا بطرحه الأسئلة الصعبة على نجوم المصارعة، بما في ذلك ماتشو مان، راندي سافادج، وألتيميت ووريور، وهولك هوغان.