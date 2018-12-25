“سانتا كلوز” يعلن عودة جون سينا لعروض “راو” (فيديو)

شهدت ليلة الكريسماس عرضًا مثيرًا من عروض “راو” في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE، ومعركتين كبيرتين وزيارة خاصة من “سانتا كلوز”، فينس مكمان الرئيس التنفيذي لشركة WWE.

وفيما يلي أبرز ما جاء في عرض “راو” في ليلة الكريسماس.

مستر ماكمان يعلن أن جون سينا سيعود الأسبوع القادم مستر ماكمان يعلن أن جون سينا سيعود الأسبوع القادم وأنه سيكون هناك بطولة للفرق خاصة بالسيدات فقط#RAW Posted by WWE Middle East & Africa on Tuesday, December 25, 2018

مكمان “سانتا كلوز”

ظهر فينس مكمان، الرئيس التنفيذي لـ WWE، في فيديو مسجل على هيئة “سانتا كلوز”، ليوزع الهدايا في ليلة الكريسماس وذلك قبل بدء عرض “راو”.

وأعلن مكمان عودة جون سينا الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى الإعلان عن بطولة جديدة للفرق خاصة بالسيدات، وأخيرًا عن نزال بين دول زيغلر ودرو ماكنتاير داخل قفص فولاذي.

وشهدت تلك الليلة أيضًا العديد من النزالات المثيرة، على رأسها نزالان على بطولتين الأول على بطولة “راو” للسيدات، والثاني على بطولة “راو” للتاج تيم.

عودة جون سينا

انتهى جون سينا بطل العالم 16 مرة، من دوره في فيلمه الأخيرة مع نجم أفلام الحركة جاكي شان، ليتفرغ مجددًا إلى WWE بعد غيابه منذ الخسارة أمام أندرتيكر.

وتم إعلان عودة جون سينا إلى منافسات المصارعة الحرة العام المقبل، في عرضَي راو وسماكداون.

روندا راوزي ضد نتاليا على لقب راو للسيدات – راو روندا راوزي وضعت الصداقة جانبا وحافظت على لقب راو للسيدات أمام نتاليا اليوم في راو#RAW Posted by WWE Middle East & Africa on Tuesday, December 25, 2018

روندا روزي تحتفظ بلقبها

روندا روزي تنتصر على نتاليا وتحافظ على لقب راو للسيدات، ورغم احتفاظهما بصداقتهما، بات على روزي أن تبحث عن منافسة جديدة.

ولا شك أن بيكي لينش على الأرجح هي أفضل مصارعة هذا العام، لكن لا يمكن إغفال ما وصلت له روزي خلال وقت قصير، منذ انضمامها من منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC.

خسارة بارون كوربن

تعرض بارون كوربن المدير السابق لعرض “راو”، لخسارة قاسية أمام سيث رولينز؛ لذلك يجب عليه أن يبتعد قليلًا لعيد ترتيب أوراقه.

وفيما يلي نتائج عرض “راو” كاملة:

ألايس يهزم بوبي لاشلي في نزال شوارع

ألايس ضد بوبي لاشلي في نزال شوارع – راو نزال شوارع مثير أقيم اليوم في راو بين بوبي لاشلي و ألايس #RAW Posted by WWE Middle East & Africa on Tuesday, December 25, 2018

بوبي رود وتشاد جيبل يدافعان عن لقب راو للتاج تيم، بعد الانتصار على فريق ذا ريفايفال.

فين بالور ينتصر على درو ماكنتاير ودولف زيغلر في نزال ثلاثي.

بيلي وساشا بانكس وأمبر مون ينتصرن على أليشا فوكس وميكي جيمس ودانا بروك.

روندا روزي تنتصر على نتاليا وتحافظ على لقب راو للسيدات.

سيث رولينز ينتصر على بارون كوربن