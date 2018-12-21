تعرّف على موعد عودة “الوحش” بروك ليسنر إلى WWE

أكدت إدارة منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE عودة بروك ليسنر من جديد للمشاركة في المنافسات بعد غيابه فترة طويلة.

ولم يظهر بطل العالم البالغ من العمر 41 عامًا على شاشات التلفزيون في المنافسات منذ عرض سلسلة “سيرفيفر”، لكنه سيعود في عرض “رويال رامبل” في أوكلاهوما سيتي.

وسيتم بث العرض عبر حساب WWE على “تويتر” في ذلك اليوم، حيث غرَّد حساب القاعة التي ستستضيف العرض قائلًا:”سنقدم لكم هدية عيد الميلاد مبكرًا، بروك ليسنر سيعود إلى عرض راو ليلة يوم الإثنين في أوكلاهوما سيتي في 21 يناير.

وسيكون هذا العرض الأخير قبل أن يدافع ليسنر الشهير بـ”الوحش” عن حزامه ضد براون سترومان في رويال رامبل يوم الأحد 27 يناير المقبل.

وبروك ليسنر هو بطل العالم للوزن الثقيل في WWE، والفائز بكينغ أوف ذا رينغ للعام 2002، وعرض رويال رامبل للعام 2003، أنهى سلسلة انتصارات أندرتيكر براسيلمانيا.