NBA.. جيريبكو يقود وريورز للفوز على مافريكس في دوري السلة الأمريكي

تألق يوناس جيريبكو وقاد جولدن ستيت وريورز لتحقيق انتفاضة والفوز 120-116 على دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم السبت.

وسجل وريورز 34 نقطة مقابل 12 فقط لمافريكس، خلال فترة من الربع الثالث وفترة من الربع الرابع ليحوّل تأخره إلى فوز مثير.

وتقدم مافريكس حتى منتصف الربع الثالث تقريبًا، وكان متفوقًا 81-77 بعد رمية ثلاثية من جيه.جيه باريا قبل حوالي أربع دقائق من نهاية هذا الربع.

لكن جيريبكو أحرز سبع نقاط، وأضاف كيفن دورانت العدد ذاته ليتفوق وريورز 17-6 قبل نهاية الربع الثالث ويتقدم 94-87.

وبعد ذلك تفوق وريورز 17-6 بفضل تسع نقاط من جيريبكو وست نقاط من ستيفن كوري ليتقدم 111-93 قبل أقل من ثماني دقائق على النهاية.

ولم يستسلم مافريكس وسجل ويسلي ماثيوز رميتين ثلاثيتين متتاليتين وتقلص الفارق إلى 117-113 قبل دقيقة واحدة و46 ثانية على النهاية.

لكن في النهاية حافظ وريورز على الانتصار، وأنهى دورانت اللقاء بتسجيل 29 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة وتمرير ثماني كرات حاسمة.