NBA.. نيتس يهزم ليكرز في دوري السلة الأمريكي

أحرز ليبرون جيمس 36 نقطة لكن ذلك لم يكن كافيًا لكي يفوز لوس أنجليس ليكرز على بروكلين نيتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وحقق نيتس الفوز 115-110 بفضل تألق لاعبه دانجيلو راسل الذي سجل 22 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة.

وخاض راسل مباراته الثالثة ضد فريقه السابق وسجل للمرة الثانية رقمين مزدوجين خلال الموسم الجاري.

وسجل راسل رمية ثلاثية مؤثرة قبل 22 ثانية من النهاية ليمنح نيتس التقدم 113-107 ويضعه على طريق الانتصار على رفاق جيمس.

وكان جيمس على أعتاب تسجيل ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثالثة مع ليكرز و76 في مسيرته الحافلة لكنه في النهاية استحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة.

وأحرز لونزو بول لاعب ليكرز خمس رميات ثلاثية وأحرز 23 نقطة.