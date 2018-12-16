كانيلو يهزم فيلدينغ بالضربة القاضية الفنية في الملاكمة (فيديو)

أثبت ساؤول “كانيلو” ألفاريز تفوقه على روكي فيلدينغ وفاز عليه بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة ليفوز بسهولة بلقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن فوق المتوسط في ماديسون سكوير جاردن، يوم السبت.

وأظهر الملاكم المكسيكي البالغ عمره 28 عامًا، والمرشح الأبرز للفوز، رغبته في الانتصار من البداية ووجه لكمات متتالية وأسقط منافسه البريطاني أربع مرات.

???? – هكذا فجّر كانيلو ألفاريز كبد خصمه الإنجليزي روكي فيلدينق ???????? pic.twitter.com/mnjvW75yXn — HITS (@TheFightHits) December 16, 2018

وحسم ألفاريز، ذو السجل الرائع بـ 51 فوزًا مقابل هزيمة واحدة وتعادلين، اللقاء بلكمة قوية بيده اليسرى أسقطت فيلدينج لينهي الحكم النزال.