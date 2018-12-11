تصاعد التصريحات النارية بين مايويذر وأمير خان

رد فلويد مايويذر على أمير خان بعد انتقاداته الأخيرة لمواجهة الملاكم الأمريكي المعتزل للاعب الكيك بوكسينغ الياباني تينشين نازوكاوا ليلة رأس السنة وذلك بالسخرية من خسارة خان المذلة أمام كانيلو ألفاريز في مايو/ آيار 2016.

وأسقط الملاكم المكسيكي ساؤول “كانيلو” الفاريز، بطل العالم للوزن المتوسط حسب تصنيف المجلس العالمي، متحديه البريطاني خان دون شفقة بالضربة الفنية القاضية، في الجولة السادسة من المباراة التي أقيمت على حلبة لاس فيغاس، في الولايات المتحدة، ليظل محتفظًا بلقبه.

وكان خان سخر من مواجهة مايويذر للاعب الياباني قصير القامة خلال ليلة رأس السنة ووصف هذه المواجهة “بالمزحة” لكن مايويذر رد بقوة.

وقال أسطورة الملاكمة الأمريكية ساخرًا “أمير خان عندما واجه كانيلو … رأيناه في غيبوبة. نعلم جميعا أنني كنت رجلًا عجوزًا عندما واجهت كانيلو. ورغم ذلك كانت مواجهة سهلة أو من أسهل المواجهات التي خضتها” في إشارة إلى خسارة خان أمام كانيلو.

وتغلب مايويذر على ألفاريز بقرار الأغلبية في عام 2013 ، في حين خسر خان من قبل المكسيكي في الجولة السادسة بعد ثلاث سنوات.

تأتي تعليقات مايويذر بعد انتقادات خان اللاذعة لمواجهة البطل الأمريكي للاعب الكيك بوكسينغ الياباني في ليلة رأس السنة خلال مقابلة مع صحيفة “ديلي ميل” الأسبوع الماضي.

وقال خان حينها “إذا نظرت إلى الملاكمة و MMA وUFC ستدرك لما سيتفوقون على الملاكمة؟ لأنهم يختارون أفضل المعارك التي يريد الناس رؤيتها، وما سيفعله فلويد مايويذر ليلة رأس السنة يمثل ذلك لكنها مزحة أيضًا.

“سيحصل على مبلغ مالي جيد لكنه يضر بالملاكمة أليس كذلك؟ عشاق الملاكمة سيحرصون على مشاهدة المباراة لاعتقادهم أنها ستكون مواجهة جيدة لكن مايويذر سيحطم منافسه سريعًا وسيقول الناس إن المواجهة غير متكافئة. اللاعب الياباني يركل بقدمه جيدًا لكن لن يسمح بالركل في هذه المعركة لو كانت مباراة للكيك بوكسينغ ستكون مختلفة”.

ردًّا على ذلك قال مايويذر هذا الأسبوع: “كل شخص لديه شيء ليقوله عن فلويد مايويذر. عليك فعل ما فعله فلويد مايويذر ، أنجز ما أنجزه فلويد مايويذر ، حقق أشياء قياسية مثل فلويد مايويذر ، وبعد ذلك يمكنك أن تقول ما تريد قوله. في النهاية لم يفعل أي شخص ما فعلته للملاكمة”.