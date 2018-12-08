فلويد مايويذر يحدد طريقة مواجهته الياباني تينشين نازوكاوا

حدد الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر الطريقة التي سيواجه خلالها بطل الكيك بوكسينغ الياباني تينشين نازوكاوا ليلة 31 ديسمبر الحالي في لقاء ترفيهي يجمع بين الملاكمة والكي بوكسينغ.

وأكد الملاكم الأمريكي أن اللقاء سيجرى مدة 9 دقائق تقسّم على 3 جولات وسيجرى دون حكام وبقفازات تستعمل في الفنون القتالية.

وقال مايويذر: “أنا ذاهب للاستمتاع وسأستمتع بالحياة وأستمتع بهذه التجربة، هذه طريقة جيدة للخروج ومنح الناس بعض الترفيه، سيتيح لي الفرصة لفعل شيء مختلف في مجال الترفيه سأقدم عرضًا جيدًا لمدة 3 جولات”.

ورد البطل الياباني “هذه فرصة رائعة لي وأنا سعيد للغاية، سأحضر كل ما أملك وأظهر قوتي، أنا مقاتل أسرع وسأستعمل ذراعي ضده”.

فلويد مايويذر يوجه رسالة لحبيب نورمحمدوف كونور ماكغريغور

ووجه البطل الأمريكي رسالة قوية للمصارعين الروسي حبيب نورمحمدوف والإيرلندي كونور كونور ماكغريغور واللذين يطلبان مواجهته.

وقال فلويد مايويذر: “أنا الصورة الأولى لرياضة الملاكمة والمصارعة في هذه اللحظة مهما كانت الملاكمة أو MMA أنا الصورة الأولى لكل شيء”.

وأضاف الملاكم الشهير “أي قتال سيكون بشروطي أنا الجانب الأول في أي تفاوض، لن أقاتل في أي حلبة MMA وإن فعلت سيكون من أجل الملاكمة، كل شيء سيكون وفق شروطي وقوانيني، أنا صاحب الكلمة الأخيرة في أي تفاوض”.