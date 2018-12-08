بعد اشتباكه مع حبيب نورمحمدوف.. UFC يوقف مشجعًا لكونور مكغويغور مدى الحياة

أوقفت إدارة المصارعة UFC مشجعًا أيرلنديًا مدى الحياة، ولم يعد بإمكانه دخول أي منافسة تنظمها، بعد مشاركته في الاشتباك مع طاقم المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، خلال النزال الشهير الذي جمعه مع الإيرلندي كونور مكغويغور.

وأوقف UFC الأيرلندي دافيد مارتن، البالغ 41 عامًا، والمولود في دبلن الأيرلندية، والذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشجع مواطنه مكغويغور، بعدما شارك في الاشتباك الذي حدث مع نهاية النزال الشهير، الذي فاز خلاله البطل الروسي حبيب نورمحمدوف بالضربة القاضية.

وأظهرت لقطات الفيديو المشجع الذي كان قرب القفص، ودخله قبل أن يذهب نحو مكغويغور، ثم شارك في الصراع حول نورمحمدوف.

وأوضحت إدارة المصارعة، أن المشجع لم يعد بإمكانه مشاهدة وحضور أي منافسة لـUFC، وحال حضوره فهو مهدد بالاعتقال والمتابعة القضائية.

ورد المشجع الأيرلندي على القرار، معتبرًا أنه حاول حماية مواطنه كونور مكغويغور، وأنه تدخل لكون حياته كانت في خطر، وأن أي مشجع كان سيتدخل لحماية شخص في خطر حتى لو كان الأمر في الشارع.